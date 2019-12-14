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12:03 (мск), источник: Vesti.kz

Галышева завоевала «серебро» на втором этапе Кубка мира по могулу

Казахстанка Юлия Галышева завоевала серебряную медаль на втором этапе Кубка мира по фристайл-могулу, который стартовал в Тайву (Китай), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Галышева набрала 79,8 балла и стала второй. Первое место заняла француженка Перрин Лаффон с результатом 81,4 балла. Замкнула тройку спортсменка из Канады Жюстин Дюфур-Лапуант (74,29).

Еще одна казахстанка Аяулым Амренова не финишировала.

У мужчин казахстанец Дмитрий Рейхерд занял шестое место, набрав 80,77 балла. Победителем этапа стал японец Икума Хирошима (86,9 балла). «Серебро» завоевал канадец Микаэл Кингсбери (86,3), а бронзовая медаль досталась французу Бенжамену Каве (83,3).

Другой представитель Казахстана Павел Колмаков стал 19-м (73,20).

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