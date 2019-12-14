Галышева завоевала «серебро» на втором этапе Кубка мира по могулу
Казахстанка Юлия Галышева завоевала серебряную медаль на втором этапе Кубка мира по
Казахстанка Юлия Галышева завоевала серебряную медаль на втором этапе Кубка мира по
Галышева набрала 79,8 балла и стала второй. Первое место заняла француженка Перрин Лаффон с результатом 81,4 балла. Замкнула тройку спортсменка из Канады Жюстин
Еще одна казахстанка Аяулым Амренова не финишировала.
У мужчин казахстанец Дмитрий Рейхерд занял шестое место, набрав 80,77 балла. Победителем этапа стал японец Икума Хирошима (86,9 балла). «Серебро» завоевал канадец Микаэл Кингсбери (86,3), а бронзовая медаль досталась французу Бенжамену Каве (83,3).
Другой представитель Казахстана Павел Колмаков стал 19-м (73,20).