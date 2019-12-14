Клебо выиграл спринт свободным стилем на этапе КМ, Ретивых — пятый
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем спринтерской гонки свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария).
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем спринтерской гонки свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария).
Клебо в финале показал время 2 минуты 21,51 секунды. Второе место занял француз Люка Шанава (+0,05 секунды), замкнул тройку лучших норвежец Ховард Тёугбёль (+1,36).
Россиянин Глеб Ретивых (+3.19) занял пятое место. Его соотечественники Александр Большунов, Александр Терентьев и Сергей Устюгов не смогли выйти в полуфинал.