Всероссийские соревнования «Красногорская лыжня» отменены из-за погоды
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Всероссийские соревнования «Красногорская лыжня» отменены
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Всероссийские соревнования «Красногорская лыжня» отменены
Соревнования должны были пройти
«Федерация лыжных гонок России информирует, что всероссийские соревнования “Красногорская лыжня” отменены в связи с неблагоприятными погодными условиями», — говорится в сообщении.
Глава ФЛГР Елена Вяльбе на своей странице в Instagram опубликовала фотографию местности, по которой должна проходить трасса соревнований, там отсутствует снег.