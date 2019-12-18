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14:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Всероссийские соревнования «Красногорская лыжня» отменены из-за погоды

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Всероссийские соревнования «Красногорская лыжня» отменены из-за погоды, сообщается на официальном сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) в социальной сети «ВКонтакте».

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Источник: Спорт РИА Новости

Соревнования должны были пройти 25—29 декабря.

«Федерация лыжных гонок России информирует, что всероссийские соревнования “Красногорская лыжня” отменены в связи с неблагоприятными погодными условиями», — говорится в сообщении.

Глава ФЛГР Елена Вяльбе на своей странице в Instagram опубликовала фотографию местности, по которой должна проходить трасса соревнований, там отсутствует снег.

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