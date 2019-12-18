Всероссийские соревнования «Красногорская лыжня» отменены из-за погоды

«Федерация лыжных гонок России информирует, что всероссийские соревнования “Красногорская лыжня” отменены в связи с неблагоприятными погодными условиями», — говорится в сообщении.

Глава ФЛГР Елена Вяльбе на своей странице в Instagram опубликовала фотографию местности, по которой должна проходить трасса соревнований, там отсутствует снег.