Демидова принесла победу России на этапе КМ по фристайлу в хаф-пайпе

Демидова в субботу одержала победу в соревнованиях с результатом 92,50 балла в своей лучшей попытке. Второе место заняла канадка Рэйчел Каркер (88,75 балла), третьей стала китаянка Ли Фанхуэй (86,50).
Для 19-летней Демидовой данный подиум стал третьим в карьере на этапах Кубка мира. Ранее россиянка завоевывала бронзу на этом же этапе в 2017 году, а также становилась третьей в сентябре на этапе в новозеландской Кардроне.
У мужчин в данной дисциплине в Китае первенствовал канадец Ноа Боуман (91,50), второе и третье места заняли представители США Аарон Бланк (90,75) и Лиман Керриер (89,75) соответственно. Лучшим из россиян стал Роман Егоров, занявший 19-е место (63 балла).