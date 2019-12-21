Демидова принесла победу России на этапе КМ по фристайлу в хаф-пайпе

Демидова в субботу одержала победу в соревнованиях с результатом 92,50 балла в своей лучшей попытке. Второе место заняла канадка Рэйчел Каркер (88,75 балла), третьей стала китаянка Ли Фанхуэй (86,50).

Для 19-летней Демидовой данный подиум стал третьим в карьере на этапах Кубка мира. Ранее россиянка завоевывала бронзу на этом же этапе в 2017 году, а также становилась третьей в сентябре на этапе в новозеландской Кардроне.