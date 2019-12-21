Демидова принесла победу России на этапе КМ по фристайлу в хаф-пайпе

Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Адмирал
Динамо Мн
10
Хоккей. КХЛ
2-й период
Куньлунь
Торпедо
24
Футбол. Зарубежный
15:00
Мальорка
Севилья
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
Нефтехимик
Футбол. Зарубежный
15:30
Эвертон
Арсенал
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз
Питтсбург Пингвинз
25
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Кальяри
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Северсталь
Хоккей. КХЛ
17:00
Йокерит
Динамо Р
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Байер
Футбол. Зарубежный
17:30
Шальке-04
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Вердер
Хоккей. КХЛ
17:30
Ак Барс
Сибирь
Хоккей. КХЛ
17:30
Авангард
Салават Юлаев
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон & Хоув
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Астон Вилла
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
18:00
Норвич
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
18:00
Барселона
Алавес
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Даллас Старз
74
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз
Вашингтон Кэпиталз
36
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Торонто Мэйпл Ливз
36
Футбол. Зарубежный
20:00
Интер
Дженоа
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Сити
Лестер
Футбол. Зарубежный
20:30
Герта
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Хетафе
Хоккей. НХЛ
21:00
Баффало Сэйбрз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Йорк Айлендерс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
22:00
Миннесота Уайлд
Виннипег Джетс
Футбол. Зарубежный
22:45
Страсбур
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:45
Ренн
Бордо
Футбол. Зарубежный
22:45
Дижон
Метц
Футбол. Зарубежный
22:45
Монпелье
Брест
Футбол. Зарубежный
22:45
Монако
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:45
Реймс
Лион
Футбол. Зарубежный
22:45
ПСЖ
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:45
Ницца
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:45
Нант
Анже
Футбол. Зарубежный
22:45
Марсель
Ним
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
20.12
Эйбар
Гранада
30
Футбол. Зарубежный
20.12
Фиорентина
Рома
14
Футбол. Зарубежный
20.12
Хоффенхайм
Боруссия Д
21
Все события
Фоторепортажи
10Сборная России обыграла Чехию на Кубке Первого Канала
10Россия проиграла Швеции в матче Кубка Первого канала
10:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Демидова принесла победу России на этапе КМ по фристайлу в хаф-пайпе

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Валерия Демидова принесла сборной России первую победу в дисциплине «хаф-пайп» в рамках Кубка мира по фристайлу, взяв золото на этапе, прошедшем на китайском горнолыжном курорте «Сикрет Гарден».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Демидова в субботу одержала победу в соревнованиях с результатом 92,50 балла в своей лучшей попытке. Второе место заняла канадка Рэйчел Каркер (88,75 балла), третьей стала китаянка Ли Фанхуэй (86,50).

Для 19-летней Демидовой данный подиум стал третьим в карьере на этапах Кубка мира. Ранее россиянка завоевывала бронзу на этом же этапе в 2017 году, а также становилась третьей в сентябре на этапе в новозеландской Кардроне.

У мужчин в данной дисциплине в Китае первенствовал канадец Ноа Боуман (91,50), второе и третье места заняли представители США Аарон Бланк (90,75) и Лиман Керриер (89,75) соответственно. Лучшим из россиян стал Роман Егоров, занявший 19-е место (63 балла).

Читайте также
 Жулин дал совет Тутберидзе на фоне скандала в фигурном катании
Горячий лед: российские хоккеистки разделись для новогоднего календаря
Пушка Овечкина выстрелила после трехматчевой паузы
Не только россиян ловят на допинге. Теперь попался украинец
Лебедев проведет поединок после годичного перерыва
Винтовка надежды: Миронова стала новым лидером сборной России
Бобровский пропустил гол, который никто не заметил
Малкин сравнялся с Могильным по очкам в регулярке НХЛ
«Рейнджерс» все дальше от плей-офф даже с крутым Панариным
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь