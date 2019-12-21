Александра Романовская выиграла серебро этапа КМ по фристайлу в Китае
21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская фристайлистка Александра Романовская выиграла серебро этапа Кубка мира по лыжной акробатике в Китае, сообщает корреспондент БЕЛТА.
21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская фристайлистка Александра Романовская выиграла серебро этапа Кубка мира по лыжной акробатике в Китае, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белоруска получила итоговую оценку 93,44 балла. Золото выиграла китаянка Сюй Мэнтао, заработавшая от судей 105,53 балла. У бронзовой медалистки Лоры Пилл из Австралии на счету 86,65 очка.
Олимпийские чемпионки Алла Цупер и Анна Гуськова заняли соответственно 5-е (74,24) и 11-е (55,75) места в итоговом протоколе. Соревнования завершатся 22 декабря.