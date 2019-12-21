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18:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Россия провалила спринт. Устюгов не прошел квалификацию

Лучшим стал Глеб Ретивых, но и он — без финала на этапе Кубка мира в Планице.

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Источник: Спорт-Экспресс

Планица (Словения)
Кубок мира
Индивидуальный спринт
Мужчины. Спринт (С)

1. Люка Шанава (Франция) — 2.14,41
2. Федерико Пеллегрино (Италия) —0,40
3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 0,83.

Женщины. Спринт (С)

1. Юнна Сундлинг (Швеция) — 2.32,60
2. СтинаНильссон (Швеция) —0,22
3. Джулия Керн (США) — 0,79.

В Планице погода примерно такая же, что и в Анси, где соревнуются биатлонисты: плюсовая температура, дождь. Опасаясь за сохранность трассы, организаторы пошли на беспрецедентый шаг — никого не пускали на нее вплоть до квалификации спринта.

Предстартовые тренировки проводили кто где мог: кто-то катался на роллерах, кто-то отправился в соседние города, где есть хотя бы немного снега.

В результате уже предварительный раунд принес немало сюрпризов. Для нас — отрицательных. Мимо финальной тридцатки пролетел Сергей Устюгов. У Лосенка со спринтами в этом сезоне пока полная беда: дисквалификация за фальстарт, обидный вылет в четвертьфинале и теперь вот неудача уже на стадии квалификации. Учитывая, что чуть ли не половина программы Кубка мира — спринты, это плохой знак.

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Дуботолкина сама лишила себя полуфинала

Интересно, что словенский этап пропускают три лидера норвежской сборной: Йоханнес Клебо, Эмиль Иверсен и Тереза Йохауг. Это давало всем остальным хороший шанс приблизиться к лидерам общего зачета. Увы, никто из нашей сборной им толком не воспользовался.

Не сумела пробиться даже в полуфинал Наталья Непряева. Хотя по ходу забега казалось, что она сделает это. Победительница квалификации Лауренван Дер Граф сначала сломала палку, потом вообще упала. Россиянка воспользовалась этим и уверенно вышла в лидеры. Однако на финишной прямой силы ее покинули и вперед выскочили шведка Хагстрем и словенка Виснар.

Для 21-летних Христины Мацокиной и Нины Дуботолкиной попадание в четвертьфинал уже неплохой результат. Но Дуботолкина совершенно точно должна была проходить в полуфинал. Сразу две сильные соперницы в ее забеге свалились, и Нина спокойно докатывала на проходной второй позиции. Молодая россиянка настолько расслабилась, что не заметила, как в самый последний момент из-за спины выскочила немка Крель. Такой же горький урок год назад получил Клебо, когда на первом этапе его накатил Большунов.

Сегодня у Александра получилось мало. Он вышел в плей-офф, но в своем четвертьфинале стал лишь четвертым. Андрей Краснов — пятым. Единственный из всей сборной, кто добрался до полуфинала — Глеб Ретивых. Но в решающий забег и он не пробился.

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Жаловаться на непогоду бессмысленно

— Организаторы приняли решение никого не пускать на лыжню, чтобы сохранить трассу, — сетовал накануне в эфире «Матч ТВ» Устюгов. — Что за зима такая? На улице дождь, снега нет! Даже бежать не хочется. На лыжах кататься… ужас.

С одной стороны, двукратного чемпиона мира можно понять. Понятно, что выступать хочется если не в идеальных, то хотя бы в приемлимых условиях. С другой — эти дождь и бесснежие касались не только нашей сборной.

Йонна Сундлинг была второй в Руке, теперь победила в Планице. Американки Софи Колдуэл и Сейди Бьорнсен были в призах на первых двух спринтах, сейчас в тройке их соотечественница Джулия Керн. Люка Шанава и Федерико Пеллегрино — тоже не залетные летчики.

На случайность или сенсацию призовые тройки не тянут. Все достаточно логично. Сильные — наверху.

У нас же на старте этого сезона ни одного призового места в спринтерских гонках. Год назад было повеселее.

Будем надеяться, это тот самый случай, когда русские медленно впрягают, зато потом — не удержать. Хотя начинать жечь по-хорошему надо уже завтра — в командном спринте.

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