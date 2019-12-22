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11:44 (мск), источник: ТАСС

Российский фристайлист Буров стал вторым в лыжной акробатике на этапе КМ в Китае

ТАСС, 22 декабря. Россиянин Максим Буров завоевал серебряную медаль в лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу, который прошел в Китае.

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Источник: РИА "Новости"

21-летний спортсмен показал результат 126,70 балла. Победил китаец Ци Гуанпу (128,05), третье место занял его соотечественник Цзя Цзунъян (123,90).

На чемпионате мира 2019 года Буров победил в индивидуальном зачете в лыжной акробатике и стал бронзовым призером в командном турнире по акробатике. Он также является двукратным чемпионом мира среди юниоров (2014, 2016). В сезоне-2017/18 Буров завоевал малый Хрустальный глобус Кубка мира в зачете лыжной акробатики.

Во время загрузки произошла ошибка.

Следующий этап Кубка мира по лыжной акробатике пройдет в Москве 25 января.

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