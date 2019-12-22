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15:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вяльбе оценила итоги этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Словении

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Сергей Фукс. Тренерский штаб сборной России ошибся с решением привезти на этап Кубка мира в Планицу (Словения) лидеров, заявила глава Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье в Планице завершился очередной этап Кубка мира, на котором российские лыжники не смогли попасть на пьедестал в женском, мужском и командных спринтах.

Во время загрузки произошла ошибка.
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«Конечно, итоги неудовлетворительные, не в первый раз не получается ничего. Совершили ошибку, что привезли туда лидеров. Планировались они только на сам спринт, но не нужно было этого делать, тренироваться там было негде и так далее. У нас большая команда, если что-то запланировано, поменять места назначения очень сложно, мы же получаем государственные деньги. Я не оправдываюсь, нам нужно сделать правильные выводы на будущее, люди не совершают ошибок только тогда, когда ничего не делают, у всех бывают промахи, в будущем будем менять свою подготовку», — сказала Вяльбе по телефону.

«В любом случае, кто-то должен выступать на Кубке мира, у нас молодые лыжники есть. Обидно, что вчера Нина Дуботолкина решила финишировать раньше времени. Расстроилась, что у Саши Терентьева не получилось вчера, Андрея Собакарева. Кто-то боялся, Сергей Устюгов сказал, что скользко вчера на трассе было, а если упадешь и что-то повредишь, то рискуешь пропустить “Тур де Ски”, я их понимаю прекрасно», — добавила она.

В субботу в Планице во время спринтов лил сильный дождь, который вместе с плюсовой температурой повредил трассу.

«Погода была одинаковой для всех. Трасса такая своеобразная, равнина для специфических спортсменов, нежели для привыкших делать рывки на подъемах», — заключила Вяльбе.

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Российские лыжники заняли весь пьедестал в Осло
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