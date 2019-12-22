Вяльбе оценила итоги этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Словении

«Конечно, итоги неудовлетворительные, не в первый раз не получается ничего. Совершили ошибку, что привезли туда лидеров. Планировались они только на сам спринт, но не нужно было этого делать, тренироваться там было негде и так далее. У нас большая команда, если что-то запланировано, поменять места назначения очень сложно, мы же получаем государственные деньги. Я не оправдываюсь, нам нужно сделать правильные выводы на будущее, люди не совершают ошибок только тогда, когда ничего не делают, у всех бывают промахи, в будущем будем менять свою подготовку», — сказала Вяльбе по телефону.