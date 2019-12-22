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16:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Губерниев раскритиковал Федерацию лыжных гонок за неуважение к зрителю

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев выступил с обращением к Федерации лыжных гонок России, упрекнув организацию в неуважении к зрителю.

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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье в командном спринте на этапе Кубка мира в Планице (Словения) Россию представляли две команды — Андрей Краснов, Глеб Ретивых и Андрей Собакарев, Александр Терентьев. По результатам гонки они не вышли в финал состязания.

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«Очень жаль, что Федерация лыжных гонок России (ФЛГР), зная о прямой трансляции лыжных гонок на Первом канале, не выставила сильнейших спортсменов на командный спринт в Словении. В итоге никто из россиян не попал в финал, и трансляцию сняли с эфира. Показывать финалы на всю страну без наших (спортсменов) действительно было бы странно. А Федерации лыжных гонок России не заявлять лучших лыжников страны — неуважение к зрителям», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Победу в командном спринте на этапе Кубка мира в Планице одержали норвежцы Синдре Бьёрнестад Скар и Эрик Вальнес.

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Российские лыжники заняли весь пьедестал в Осло
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