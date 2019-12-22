Губерниев раскритиковал Федерацию лыжных гонок за неуважение к зрителю

В воскресенье в командном спринте на этапе Кубка мира в Планице (Словения) Россию представляли две команды — Андрей Краснов, Глеб Ретивых и Андрей Собакарев, Александр Терентьев. По результатам гонки они не вышли в финал состязания.

«Очень жаль, что Федерация лыжных гонок России (ФЛГР), зная о прямой трансляции лыжных гонок на Первом канале, не выставила сильнейших спортсменов на командный спринт в Словении. В итоге никто из россиян не попал в финал, и трансляцию сняли с эфира. Показывать финалы на всю страну без наших (спортсменов) действительно было бы странно. А Федерации лыжных гонок России не заявлять лучших лыжников страны — неуважение к зрителям», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.