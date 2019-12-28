Главное событие лыжного сезона: в Швейцарии стартует «Тур де Ски»

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Состав сборной России на предстоящий турнир был утвержден президиумом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) 23 декабря. В него вошли Александр Большунов, Сергей Устюгов, Андрей Ларьков, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Денис Спицов и Иван Якимушкин, а также Наталья Непряева, Диана Головань, Лидия Дуркина, Алиса Жамбалова, Анна Жеребятьева, Яна Кирпиченко и Анна Нечаевская.

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Российские лыжники приедут на «Тур де Ски» сразу после неудачного выступления на этапе Кубка мира в словенской Планице, где они не смогли подняться на пьедестал. Некоторые лидеры мирового лыжного спорта, например, норвежец Йоханнес Клебо, пропустили данный этап, чтобы сосредоточиться на подготовке к «Тур де Ски», тогда как сборная России выступила в Словении сильнейшим составом, но дивидендов для себя не снискала.

«Совершили ошибку, что привезли туда лидеров. Планировались они только на сам спринт, но не нужно было этого делать, тренироваться там было негде и так далее. У нас большая команда, если что-то запланировано, поменять места назначения очень сложно, мы же получаем государственные деньги. Я не оправдываюсь, нам нужно сделать правильные выводы на будущее, люди не совершают ошибок только тогда, когда ничего не делают, у всех бывают промахи, в будущем будем менять свою подготовку», — сказала РИА Новости глава ФЛГР Елена Вяльбе.

Этап в Планице запомнился также аномально теплой и дождливой погодой, что сказалось на качестве трассы. «Кто-то боялся, Сергей Устюгов сказал, что скользко вчера на трассе было, а если упадешь и что-то повредишь, то рискуешь пропустить “Тур де Ски”, я их понимаю прекрасно», — отметила Вяльбе.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--77939e8bf2bf090696a1" data-vnd="77939e8bf2bf090696a1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=77939e8bf2bf090696a1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Тур де Ски» пройдет уже в 14-й раз, в нем примут участие фактически все сильнейшие лыжники мира, за исключением четырехкратного призера Олимпийских игр из Финляндии Кристы Пярмякоски.

Пойдут ли нововведения на пользу?

Еще в конце прошлого сезона Международная федерация лыжного спорта (FIS) анонсировала изменения в «Тур де Ски», направленные на привлечение новой базы болельщиков. Теперь лыжники будут соревноваться в масс-старте вместо гонки преследования в финале многодневки. Данный факт стал причиной масштабной дискуссии — нужно ли по примеру других видов спорта реформировать ставшие классикой турниры, либо в угоду традициям не трогать то, что и так работает хорошо?

Перед стартом сезона Вяльбе в интервью РИА Новости отметила, что этот сезон во многом является экспериментальным, и лучшего времени проверить, хороши ли изменения в программе «Тур де Ски», не будет.

«Представления об этом у меня очень сложные. Не знаю, как там можно будет друг друга обгонять на горе, когда уже все “наевшиеся”, а с другой стороны — может быть, это будет интересно. Единственное — я не представляю, как можно будет прийти первым в гору, но при этом не выиграть общий зачет “Тур де Ски”. Для меня это какая-то не очень понятная фишка», — отметила она.

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Устюгов, являющийся победителем «Тур де Ски» 2017 года, в интервью РИА Новости также высказал свое мнение по поводу нашумевших реформ. «Наверное, для многих это был шок, в том числе для тех, кто не умеет бегать в гору. Я тоже был маленько шокирован, потому что когда я смотрел “Тур де Ски” по телевизору, для меня победителем был тот, кто первым заедет в гору. Я не знаю, как это будет, как они будут отсчитывать», — сказал спортсмен.

«Мне кажется, из-за этого “Тур де Ски” потеряет свой интерес, но, может быть, станет намного зрелищнее, кто знает. Надо попробовать. Все это делается для зрителя, чтобы это было смотрибельно», — заключил он.

Всего в рамках тура пройдет по семь гонок у мужчин и женщин: в Ленцерхайде запланированы масс-старты и спринты свободным стилем, затем спортсмены переедут в итальянский Тоблах, где пробегут индивидуальные гонки свободным стилем и гонки преследования. Далее по плану итальянский Валь-ди-Фьемме, где пройдут масс-старты и спринты классикой, а завершится все масс-стартами свободным стилем.