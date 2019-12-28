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15:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Йохёуг выиграла масс-старт «Тур де Ски» в Ленцерхайде

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Норвежка Тереза Йохёуг победила в масс-старте на 10 км свободным стилем в швейцарском Ленцерхайде в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски», объединяющей три этапа Кубка мира.

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Источник: РИА "Новости"

Йохёуг преодолела дистанцию за 28 минут 12,1 секунды. Второе место заняла другая представительница Норвегии Хейди Венг (+12,3), третьей стала шведка Эбба Андерссон (+12,9).

Во время загрузки произошла ошибка.

Лучшей из россиянок стала Наталья Непряева, финишировавшая шестой (+40,1). Алиса Жамбалова — 25-я (+1.15,2), Яна Кирпиченко — 34-я (+1.48,2), Анна Нечаевская — 35-я (+1.48,3), Лидия Дуркина — 47-я (+2.24,2), Анна Жеребятьева — 51-я (+2.29,3), Диана Головань — 68-я (+3.51,3).

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