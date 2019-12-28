Йохёуг выиграла масс-старт «Тур де Ски» в Ленцерхайде

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Норвежка Тереза Йохёуг победила в масс-старте на 10 км свободным стилем в швейцарском Ленцерхайде в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски», объединяющей три этапа Кубка мира.