Устюгов — снова первый! Большунов подарил Клебо серебро

Источник: Спорт-Экспресс

Мужчины. Масс-старт, 15 км (С)

1. Сергей Устюгов (Россия) — 33.19,1

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 4,0

2. Александр Большунов (Россия) — 4,0.

Женщины. Масс-старт, 10 км (С)

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 28.12,1

2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 12,3

3. Эбба Андерссон (Швеция) — 12,9…

6. Наталья Непряева (Россия) — 40,1.

В крошечном швейцарском Ленцерхайде, в котором проживает чуть более 2,5 тысяч человек, стартовало самое звонкое лыжное событие этого сезона — «Тур де Ски». Есть что-то магическое в проведении больших турниров в маленьких деревушках.

На несколько дней спокойный и привычный уклад жизни местных жителей меняется кардинально — из-за нашествия спортсменов, журналистов и болельщиков население разом увеличивается вдвое.

Гостевые дома переполнены по всей округе, в магазинах не протолкнуться, а каждый день заканчивается веселой альпийской вечеринкой. Жители Ленцерхайде попадают на настоящий спортивный бал.

Им, кстати, не привыкать. В тех же местах проводятся этапы Кубка мира по горным лыжам, а позапрошлым летом прошел чемпионат мира по маунтинбайку. Неслучайно сегодня многие из местных, со знанием дела, выстроились на самых интересных участках лыжной трассы, и наблюдали. Наблюдали за тем, как порхает в подъемы Тереза Йохауг. И как дал всем прикурить Сергей Устюгов.

Рывок Лосенка

Мужская гонка развивалась по убийственному для всех, кроме Йоханнеса Клебо, сценарию. Всю дорогу никто не предпринимал попыток убежать. Как будто всех все устраивало. Это было на руку только норвежской звезде, бороться с которой на финише пока не представляется возможным.

Еще на отсечке 12,3 км все шли огромной толпой. Лидера и бегущего 33-м Федерико Пеллегрино разделяло всего 11 секунд. А до финиша чуть более 1,5 км. Казалось, этот масс-старт ничем уже не удивит. Клебо заберет финиш, наши парни поборются за призы. Благо, в лидирующей группе россиян было сразу семь. Включая спринтера Глеба Ретивых, что много говорит о темпе гонки.

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И тут произошел взрыв. Сергей Устюгов переключил сразу две скорости и выпрыгнул из убаюканного пелотона. Никто даже ахнуть не успел, как россиянин оторвался метров на 10. Лосенок умудрился перехитрить целую группу норвежских лыжных профессоров и Александра Большунова с Дарио Колоньей. Пока все приходили в себя, двукратный чемпион мчал к уникальному достижению — победе на этапе четвертого «Тур де Ски» подряд. Это было красиво, мощно и неожиданно. Будем надеяться, к этой многодневке Сергей подготовил нам много приятных сюрпризов. Для него эта победа значит очень много — в личных гонках спортсмен не побеждал без двух дней год.

Одним из первых, кто включился за Устюговым, оказался Большунов. Вместе с ним Колонья и Крюгер. Ближе к финишу Александр разобрался с обоими и уверенно шел к серебру. Настолько, что не заметил, как сбоку на всех порах мчал к финишу Клебо. Фотофиниш отдал преимущество норвежцу. Йоханнес все-таки отомстил нашему спортсмену за проигранный в том же стиле финиш на первом этапе прошлого Кубка мира. Теперь черед за Большуновым.

Вот это гонка! И это только первый этап из семи. Какие же лыже-новогодние каникулы нас ждут.

Йохауг можно награждать уже сейчас

По женскому масс-старту никакой интриги не было. Я сейчас о победителе. Тереза Йохауг продолжает убивать интерес к женским лыжам. Сегодня она хотя бы не привезла всем минуту. Больше того, норвежка, как и полагается леди, целых 2,5 км бежала в общей группе. Еще и на последних двух километрах ее отрыв от Хейди Венг сократился с 20 до 12 секунд.

Но это все слабое утешение.

После финиша на лице лидера общего зачета признаков усталости было не больше, чем у меня после спуска с третьего этажа на первый. И сомнений по поводу того, возьмет ли Тереза свой третий «Тур», быть не может.

Хотя сама она в интервью после гонки, как обычно, недоумевала. «Было очень непросто, эта победа так удивительна для меня…».

А вот по поводу всей тройки пока ясности нет. В большом порядке все та же Венг, хороша сегодня была Эбба Андерсон из Швеции. Ингвильд Остберг, которой врачи из-за проблем со здоровьем наложили вето на старт сезона, вернулась — и снова готова грызться за победу.

В этой связи нашей Наталье Непряевой попасть в итоговую тройку будет невероятно сложно. Хотя сегодня она проявила характер. Пока подопечная Юрия Бородавко не в тех кондициях, что в прошлом сезоне, но терпит так, что всем нам стоит поучиться.

Сначала Наталья пыталась работать в группе с четырьмя норвежками и Андерсон — эта шестерка почти сразу оторвалась от пелотона. Россиянку несколько раз пытались скинуть, но та цеплялась изо всех сил. Работая одна, отыграла просвет в 6 секунд. Вернулась в группу. Но к отметке 7 км скандинавки все-таки отрезали наевшуюся к тому моменту спортсменку.

В тот момент казалось, что ее поглотит и основная группа. Уже в 6 секундах позади была большая компания во главе с Шарлотт Каллой и Тириль Венг. По всем раскладам Наталью должны были достать и пережевать. Однако она дала бой — и вышла из него победителем. Это дорогого стоит.

Неплохо выступила Жамбалова. Она в этом сезоне — явный второй номер российской сборной. Сегодня Алиса проиграла Непряевой 35 секунд.

Остальные не убедили. От той же Анны Нечаевской на коньке точно ждали не разборок в финишном створе с биатлонисткой Селиной Гаспарин. Жена Ильи Черноусова, справедливости ради, вообще выступила недурно — обыграла Головань, Жеребятьеву и Дуркину, а Нечаевской и Кирпиченко проиграла лишь в разножке. Да, стоит учитывать, что бежали девушки по трассе в Швейцарии, которую Гаспарин знает очень хорошо, но все равно это тревожный звоночек для наших лыжниц.