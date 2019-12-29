Ретивых занял четвертое место в спринте в гонке «Тур де Ски»
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Российский лыжник Глеб Ретивых занял четвертое место в спринте свободным стилем в рамках многодневки «Тур де Ски».
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Российский лыжник Глеб Ретивых занял четвертое место в спринте свободным стилем в рамках многодневки «Тур де Ски».
Победу одержал норвежец Йоханнес Хесфлот Клебо, показавший в финале время 2 минуты 55,33 секунды, вторым стал итальянец Федерико Пеллегрино (отставание — 0,35 секунды), замкнул тройку лучших француз Ришар Жув (+0,57). Ретивых (+0,86) финишировал четвертым.
Россияне Сергей Устюгов и Александр Большунов завершили борьбу на стадии полуфинала, Андрей Ларьков и Артем Мальцев — в четвертьфинале.
Воскресный старт проходил в швейцарском Ленцерхайде.