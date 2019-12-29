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15:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глава ФЛГР Вяльбе: Формат «Тур де Ски» сделали под Клебо

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Сергей Астахов. Нынешний формат многодневки «Тур де Ски», объединяющей три этапа Кубка мира, сделан под одного спортсмена — норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, считает глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье в швейцарском Ленцерхайде Клебо победил в спринте свободным стилем. В субботу норвежец стал вторым в масс-старте на 15 км свободным стилем, уступив россиянину Сергею Устюгову.

«Многодневка не должна быть такой, ее сделали чисто под одного спортсмена, и мы все это прекрасно понимаем. Все гонки либо масс-старт, либо спринты, понятно, что это на руку главному лидеру Клебо. Не знаю, как бороться с этим. Показывать результат, наверное. Вчера Клебо проявил себя на пять с плюсом: потерялся среди дистанции, но на финише сделал суперрывок и заехал в призы», — сказала Вяльбе РИА Новости по телефону.

«Тем не менее, когда “Тур де Ски” начинался, это был совсем другой формат. Считаю, что он был достаточно мужественный. Мы не руководители FIS, а простые люди, которые должны принимать это», — добавила она.

Российский лыжник Глеб Ретивых в воскресенье занял четвертое место. Устюгов и Александр Большунов завершили борьбу на стадии полуфинала, Андрей Ларьков и Артем Мальцев — в четвертьфинале.

«Тур де Ски» — длинный тур, не нужно смотреть в протокол конкретной гонки, важно, что будет в итоговом документе. Да, мне очень обидно, что сегодня Саня (Большунов) не вышел в финал, что Серега (Устюгов) не смог выйти в финальный забег, казалось, что гонка его. Все решится в последний день, 6 января, когда надо будет идти в гору. Мы будем бороться, — отметила глава ФЛГР.

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