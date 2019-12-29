Глава ФЛГР Вяльбе: Формат «Тур де Ски» сделали под Клебо

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье в швейцарском Ленцерхайде Клебо победил в спринте свободным стилем. В субботу норвежец стал вторым в масс-старте на 15 км свободным стилем, уступив россиянину Сергею Устюгову.

«Многодневка не должна быть такой, ее сделали чисто под одного спортсмена, и мы все это прекрасно понимаем. Все гонки либо масс-старт, либо спринты, понятно, что это на руку главному лидеру Клебо. Не знаю, как бороться с этим. Показывать результат, наверное. Вчера Клебо проявил себя на пять с плюсом: потерялся среди дистанции, но на финише сделал суперрывок и заехал в призы», — сказала Вяльбе РИА Новости по телефону.

«Тем не менее, когда “Тур де Ски” начинался, это был совсем другой формат. Считаю, что он был достаточно мужественный. Мы не руководители FIS, а простые люди, которые должны принимать это», — добавила она.

Российский лыжник Глеб Ретивых в воскресенье занял четвертое место. Устюгов и Александр Большунов завершили борьбу на стадии полуфинала, Андрей Ларьков и Артем Мальцев — в четвертьфинале.