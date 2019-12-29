Непряева лидирует в общем зачете «Тур де Ски» после первых двух гонок

Непряева в воскресенье стала третьей в спринте свободным стилем в швейцарском Ленцерхайде.
В общем зачете 24-летняя россиянка лидирует с промежуточным временем 31 минута 18 секунд. На второй строчке располагается словенка Анамария Лампич (отставание — 1 секунда), на третьей — норвежка Тереза Йохёуг (+5).
Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо возглавляет общий зачет у мужчин — 35 минут 7 секунд. Второе место занимает россиянин Александр Большунов (+32 секунды), тройку лучших замыкает швед Йохан Хегстрем (+32). В топ-10 также входят россияне Сергей Устюгов (+34, пятое место) и Глеб Ретивых (+1 минута, восьмое место).
Следующие гонки «Тур де Ски» состоятся 31 декабря в итальянском Тоблахе, в этот день пройдут мужская и женская гонки с раздельным стартом свободным стилем.