Непряева лидирует в общем зачете «Тур де Ски» после первых двух гонок

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Непряева в воскресенье стала третьей в спринте свободным стилем в швейцарском Ленцерхайде.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--77939e8bf2bf090696a1" data-vnd="77939e8bf2bf090696a1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=77939e8bf2bf090696a1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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В общем зачете 24-летняя россиянка лидирует с промежуточным временем 31 минута 18 секунд. На второй строчке располагается словенка Анамария Лампич (отставание — 1 секунда), на третьей — норвежка Тереза Йохёуг (+5).

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо возглавляет общий зачет у мужчин — 35 минут 7 секунд. Второе место занимает россиянин Александр Большунов (+32 секунды), тройку лучших замыкает швед Йохан Хегстрем (+32). В топ-10 также входят россияне Сергей Устюгов (+34, пятое место) и Глеб Ретивых (+1 минута, восьмое место).