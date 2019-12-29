Крюков: У Большунова и Устюгова есть все шансы на выигрыш «Тур де Ски»

«Наши ребята довольно неплохо начали “Тур де Ски”. Сегодня Большунову и Устюгову в спринте немного не повезло, где-то проиграли тактически. Забег получился немного медленнее, хотя надеялись, что с первого забега в финал выйдут четверо. Порадовала победа Сереги в первый день: уверенная, в его стиле, соперники поняли, что на этом “Туре” придется не сладко», — сказал Крюков по телефону.