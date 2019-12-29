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16:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Крюков: У Большунова и Устюгова есть все шансы на выигрыш «Тур де Ски»

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Сергей Астахов. Российские лыжники Сергей Устюгов и Александр Большунов имеют все шансы на победу в многодневке «Тур де Ски», оба спортсмена находятся в хорошей форме, заявил РИА Новости чемпион Олимпийских игр-2010 Никита Крюков.

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Источник: РИА "Новости"

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо возглавляет общий зачет у мужчин — 35 минут 7 секунд. Второе место занимает Большунов (+32 секунды), тройку лучших замыкает швед Йохан Хегстрем (+32). В топ-10 также входят россияне Сергей Устюгов (+34, пятое место) и Глеб Ретивых (+1 минута, восьмое место).

«Наши ребята довольно неплохо начали “Тур де Ски”. Сегодня Большунову и Устюгову в спринте немного не повезло, где-то проиграли тактически. Забег получился немного медленнее, хотя надеялись, что с первого забега в финал выйдут четверо. Порадовала победа Сереги в первый день: уверенная, в его стиле, соперники поняли, что на этом “Туре” придется не сладко», — сказал Крюков по телефону.

«Будет масс-старт, на котором ребята приложат максимум усилий, чтобы отыграть время. Все шансы у Большунова и Устюгова есть на победу, они находятся в хорошей форме. “Тур де Ски” более короткий, нет длинных гонок», — добавил он.

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