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18:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Крамер — об инциденте с Большуновым: Когда что-то случается, шведы сразу ноют

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер признался, что до сих пор раздражён ситуацией вокруг шведа Карл-Йохана Вестберга, обвинившего россиянина Александра Большунова в поломке палки на последнем повороте четвертьфинала спринтерской гонки на «Тур де Ски».

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Источник: Reuters

«Я не понимаю, почему шведы начинают бормотать подобное. Они всегда так делают. Когда что-то случается, шведы сразу ноют. Если тебя что-то раздражает, то нужно выяснить всё с глазу на глаз. Не нужно кричать на виду у всех», — приводит слова Крамера Espressen.

Вестберг признал, что зря использовал нецензурную лексику, и выразил готовность извиниться перед Большуновым.

Победу в спринте одержал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино. Третьим стал Ришар Жуве из Франции.

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