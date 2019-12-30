Крамер — об инциденте с Большуновым: Когда что-то случается, шведы сразу ноют
Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер признался, что до сих пор раздражён ситуацией вокруг шведа
Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер признался, что до сих пор раздражён ситуацией вокруг шведа
«Я не понимаю, почему шведы начинают бормотать подобное. Они всегда так делают. Когда
Вестберг признал, что зря использовал нецензурную лексику, и выразил готовность извиниться перед Большуновым.
Победу в спринте одержал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино. Третьим стал Ришар Жуве из Франции.