Крамер — об инциденте с Большуновым: Когда что-то случается, шведы сразу ноют

«Я не понимаю, почему шведы начинают бормотать подобное. Они всегда так делают. Когда что-то случается, шведы сразу ноют. Если тебя что-то раздражает, то нужно выяснить всё с глазу на глаз. Не нужно кричать на виду у всех», — приводит слова Крамера Espressen.