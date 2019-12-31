Россияне заняли весь пьедестал в гонке на 15 км в рамках «Тур де Ски»

Якимушкин впервые в карьере занял призовое место в личной гонке на этапе Кубка мира, с учетом эстафет этот подиум стал для него вторым, 8 декабря он в составе российской команды занял первое место в эстафете. Российские лыжники в пятый раз в истории заняли весь пьедестал в гонке Кубка мира, в предыдущий раз подобное произошло 9 марта 2019 года в гонке на 50 км классическим стилем.