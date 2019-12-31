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16:03 (мск), источник: ТАСС

Россияне заняли весь пьедестал в гонке на 15 км в рамках «Тур де Ски»

ТАСС, 31 декабря. Россиянин Сергей Устюгов занял первое место в гонке с раздельным стартом свободным стилем в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе.

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Источник: Reuters

Спортсмен преодолел дистанцию 15 км за 31 минуту 2,5 секунды. Второе место занял россиянин Иван Якимушкин (отставание — 22,6 секунды), третьим стал Александр Большунов (+29,0). Артем Мальцев показал шестое время (+35,2), Андрей Мельниченко — седьмое (+37,0), Денис Спицов — 10-е (+43,1), Андрей Ларьков — 31-е (+1.41,7), Глеб Ретивых — 54-е (+2.36,6).

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Устюгов одержал вторую победу в трех прошедших гонках «Тур де Ски». Норвежец Йоханнес Клебо, ранее выигравший спринт в рамках многодневки, во вторник стал 17-м (+1.11,4).

Якимушкин впервые в карьере занял призовое место в личной гонке на этапе Кубка мира, с учетом эстафет этот подиум стал для него вторым, 8 декабря он в составе российской команды занял первое место в эстафете. Российские лыжники в пятый раз в истории заняли весь пьедестал в гонке Кубка мира, в предыдущий раз подобное произошло 9 марта 2019 года в гонке на 50 км классическим стилем.

В общем зачете «Тур де Ски» Устюгов вышел на первое место, его результат после трех гонок — 1 час 6 минут 43 секунды. Вторым идет Большунов (отставание — 27 секунд), замыкает первую тройку Клебо (+37). В десятке сильнейших еще три россиянина: Мальцев занимает пятую строчку (+1.22), Мельниченко — шестую (+1.25), Спицов — восьмую (+1.32).

Во время загрузки произошла ошибка.

Позднее во вторник гонку с раздельным стартом проведут женщины. «Тур де Ски» завершится 5 января.

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