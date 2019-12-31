Российская лыжница Непряева стала шестой в гонке на 10 км в рамках «Тур де Ски»

Йохауг одержала седьмую победу подряд в дистанционной гонке на этапах Кубка мира, повторив собственный рекорд, который она установила в 2016 году. Для нее эта победа также стала 13-й на этапах «Тур де Ски». По этому показателю она уступает только Юстине Ковальчик из Польши, которая имеет в активе 14 побед на многодневке.