Российский лыжник Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»

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23-летний Большунов преодолел 15-километровую дистанцию за 38 минут 14,9 секунды. Вторым стал другой россиянин Сергей Устюгов (+13,7 секунды), третьим — финн Ииво Нисканен (+24,8 секунды).

31 декабря Устюгов, Большунов и Иван Якимушкин заняли весь пьедестал в гонке свободным стилем на третьем этапе «Тур де Ски». Победил Устюгов, вторым финишировал Якимушкин, Большунов стал третьим.