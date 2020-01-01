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18:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский лыжник Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов финишировал первым в гонке преследования на многодневке «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе. Об этом в среду, 1 января, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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23-летний Большунов преодолел 15-километровую дистанцию за 38 минут 14,9 секунды. Вторым стал другой россиянин Сергей Устюгов (+13,7 секунды), третьим — финн Ииво Нисканен (+24,8 секунды).

31 декабря Устюгов, Большунов и Иван Якимушкин заняли весь пьедестал в гонке свободным стилем на третьем этапе «Тур де Ски». Победил Устюгов, вторым финишировал Якимушкин, Большунов стал третьим.

Устюгов лидирует в общем зачете «Тур де Ски». Вторым идет Большунов с отставанием в 27 секунд. Третий — норвежец Йоханнес Клэбо, он уступает Устюгову 37 секунд. Клебо является действующим чемпионом многодневки, которая продлится до 6 января.

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