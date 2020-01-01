Большунов и Устюгов зажгли в Тоблахе. Но Клебо очень близко

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

«Тур де Ски». Мужчины. Гонка преследования, 15 км (К)

1. Александр Большунов (Россия) — 38.14,9

2. Сергей Устюгов (Россия) —13,7

3. Иво Нисканен (Финляндия) — 24,8

4. Артем Мальцев (Россия) — 29,2…

9. Иван Якимушкин (Россия) — 55,9

10. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 57,2…

17. Андрей Мельниченко (Россия) — 1.16,8

18. Денис Спицов (Россия) — 2.13,3…

20. Андрей Ларьков (Россия) — 2.19,9…

57. Глеб Ретивых (Россия) — 5.03,2

Общий зачет после четырех гонок. 1. Александр Большунов (Россия) — 1:44.55. 2. Сергей Устюгов (Россия) — 0.16. 3. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 0.26. 4. Паал Гольберг (Норвегия) — 1.00. 5. Иво Нисканен (Финляндия) — 1.10. 6. Мартин Нюнгет (Норвегия) — 1.16.

Новый триумф российской мужской сборной на «Тур де Ски». Представитель нашей команды одержал третью победу в четырех гонках. Только на этот раз триумфатором стал не лидер общего зачета Сергей Устюгов, а его соотечественник Александр Большунов. Собственно, еще до старта было понятно, что 15 км классикой — это дистанция Большунова, и его третье место на старте — это условность. Логика предполагала воспользоваться командной тактикой и привести главному сопернику россиян — Йоханнесу Клебо — максимально возможное отставание. Однако Александр выступил в своем стиле — без лишних заморочек отмолотив от старта до финиша и одержав убедительную победу.

6,5 километров одиночества

Большунов ликвидировал отставание от Устюгова в 27 секунд уже через 3,5 км. Следом за собой Александр притащил в лидирующую группу и шведа Хальфварссона. И некоторое время от такого соседства было тревожно — тем более что Сергей порой отваливался от своих напарников — классика после конькового успеха давались обладателю желтого бипа непросто. Как бы то ни было, трио уверено шло впереди первую половину гонки. А сзади рвал и метал Йоханнес Клебо, стартовавший лишь с 17-й позиции. Для норвежца это выступление было одним из последних шансов удержаться за россиянами в общем зачете. Сразу можно сказать, что супертемп на протяжении 15 км Клебо оказался не по плечу, и он может похвастаться лишь прорывом на 10-е место.

Казалось, что лидирующая группа сохранится до самого финиша, но на отметке в 8,5 км Большунов решил расстаться со своими попутчиками. И, если Устюгов еще как-то отреагировал на ускорение Александра, то Хальфварссон отстал моментально и вскоре был поглощен второй волной преследователей. Обозначив разрыв более, чем в 15 секунд, Большунов стабилизировал темп и по-гроссмейстерски держал скорость до самой ленточки, которую пересек в гордом одиночестве. Устюгов пытался приблизиться к соотечественнику, но в этот день эта миссия была невыполнима. С другой стороны к Сергею не смог подойти ни Нисканен, ни другие желающие. Есть двойная победа россиян в Тоблахе!

Артем Мальцев стал четвертым, и, если бы не Нисканен, быть бы на «Тур де Ски» второму российскому подиуму подряд. Победа Большунова вывела его на первое место в общем зачете. Устюгов переместился на второе место. Но при этом есть и плохие новости. Атака Клебо в глубине пелетона не прошла даром, и он отыграл целых 27 секунд у Сергея и теперь уступает лидеру Большунову 26 секунд (против 37 секунд перед сегодняшней гонкой). Все это сильно повышает градус интриги перед финальными тремя стартами. Лидерство россиян навряд ли можно назвать комфортным. Возможно, командная тактика в Тоблахе была не такой уж плохой идеей. Большунов и Устюгов в отличной форме, но борьба в общем зачете требует тонкого расчета.

У Непряевой украли медаль

Источник: РИА "Новости"

Женщины. Гонка преследования, 10 км (К)

1. Ингвильд Остберг (Норвегия) — 26.51,5

2. Тереза Йохауг (Норвегия) —0,4

3. Хейди Венг (Норвегия) — 27,2

4. Наталья Непряева (Россия) — 27,3…

16. Яна Кирпиченко (Россия) — 1.54,4…

22. Алиса Жамбалова (Россия) — 2.58,5…

33. Анна Жеребятьева (Россия) — 3.24,6

34. Лидия Дуркина (Россия) — 3.25,6…

36. Диана Головань (Россия) — 3.32,8…

40. Анна Нечаевская (Россия) — 3.58,0

Общий зачет после четырех этапов. 1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 1:22.05. 2. Ингвильд Остберг (Норвегия) — 0.22. 3. Наталья Непряева (Россия) — 0.22. 4. Хейди Венг (Норвегия) — 0.38. 5. Астрид Якобсен (Норвегия) — 0.50. 6. Эбба Андерссон (Швеция) — 0.51.

Женская гонка на 10 км классикой сложилась драматично. Первую половину дистанции лыжницы прошли дуэтами — впереди работали Йохауг и Остберг, их преследовали Андерссон и Венг, а сзади поджимали Якобсен и Непряева. К середине пути третья пара настигла вторую, и далее погоней за супернорвежками уже занималась интернациональная четверка. Впрочем, работали в ней только трое — Венг явно предпочитала рюкзачить. Но достать лидеров этому квартету так не удалось — слишком хороши были Тереза и Ингвильд. Кажется, в случае необходимости эти железные бойцы смогли бы на крутых итальянских гонках включить еще и форсаж.

В итоге судьба подиума решилась в спинтерских разборках на финише. Сначала Остеберг показала лидеру общего зачета свое превосходство в спурте, а затем обиднейшим образом потеряла призовое месте Непряева. Примерно за километр до финиша Наталья вышла на первую позицию в своей группе, мощно работала по последних метрах, но в заключительное мгновение у нее из-за спины выскочила Венг. Россиянке оставалось только укоризненно смерить коварную конкурентку взглядом. В итоге впервые на нынешнем «Тур де Ски» мы получили чисто норвежский подиум. Хотя такой исход и не выглядел абсолютно справедливым.

Общем зачете Остберг настигла Непряеву, и теперь россиянка занимает позицию вслед за норвежским супердуэтом. Не то, чтобы лидерство Йохауг и ее напарницы по сборной Норвегии — это большая сенсация. Но успех Натальи на старте «Тура» подарил определенные надежды. 22 секунды отставания с учетом предстоящего спринта — не так много. Но в оставшихся трех гонках задача-минимум для нашего лидера — удержаться в призовой тройке. Ну, а борьбу за главный трофей, скорее всего, будут вести Тереза с Ингвильд. После дня отдыха и переезда в Валь ди Фьемме участников «Тур де Ски» 3 января ждут классические масс-старты. У мужчин — на 15 км, у женщин — на 10 км.