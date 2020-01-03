Лыжница Непряева стала шестой в масс-старте на «Тур де Ски», Якобсен одержала победу
На этапе «Тур де Ски» в
На этапе «Тур де Ски» в
Первой стала норвежка Астрид Якобсен. Второе место заняла шведка Эбба Андерсон, третье — представительница Германии Катарина Хенниг.
Россиянка Наталья Непряева показала шестой результат.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Пятый этап.
Женщины.
1. Астрид Якобсен (Норвегия) — 29.07,9
2. Эбба Андерсон (Швеция) — +0.4
3. Катарина Хенниг (Германия) — +1,0
4. Терезе Йохауг (Норвегия) — +6,2
5. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — +6,8
6. Наталья Непряева (Россия) — +15,5
7. Сэйди Бьорнсен (США) — +17,2
8. Хейди Венг (Норвегия) — +19,0
9. Йонна Сундлинг (Швеция) — +25,0
10. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — +26,6…
15. Алиса Жамбалова (Россия) — +56,3…
19. Яна Кирпиченко (Россия) — +1.07,0…
24. Лидия Дуркина (Россия) — +1.29,9…
30. Диана Головань (Россия) — +2.03,3…
35. Анна Нечаевская (Россия) — +2.26,1…
43. Анна Жеребятьева (Россия) — +3.14,5.