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17:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Йохауг лидирует в общем зачёте «Тур де Ски», Непряева — 3-я

Сегодня, 3 января, состоялся очередной этап многодневки «Тур де Ски».

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Источник: РИА "Новости"

Женский масс-старт выиграла норвежка Астрид Якобсен. Её соотечественница Терезе Йохауг стала 4-й, но сохранила лидерство в общем зачёте соревнований. Второе место в общем зачёте занимает норвежка Ингвильд Флугстад Эстберг, которая в масс-старте была пятой. Россиянка Наталья Непряева упустила возможность сократить отставание от норвежек. Непряева заняла лишь 6-е место в масс-старте, в общем зачёте она располагается на 3-м месте, отставая от Йохауг уже на 32 секунды.

В топ-20 общего зачёта попала лишь ещё одна россиянка. На 20-м месте располагается Яна Кирпиченко.

Лыжные гонки. «Тур де Ски»
Женщины. Общий зачёт

1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 1:51,14
2. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — + 0.19
3. Наталья Непряева (Россия) — +0.32
4. Астрид Якобсен (Норвегия) — +0.33
5. Эбба Андерсон (Швеция) — + 0.38…
20. Яна Кирпиченко (Россия) — + 5.04
21. Алиса Жамбалова (Россия) — + 5.26.

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