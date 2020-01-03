Йохауг лидирует в общем зачёте «Тур де Ски», Непряева — 3-я
Сегодня, 3 января, состоялся очередной этап многодневки «Тур де Ски».
Сегодня, 3 января, состоялся очередной этап многодневки «Тур де Ски».
Женский
В топ-20 общего зачёта попала лишь ещё одна россиянка. На 20-м месте располагается Яна Кирпиченко.
Лыжные гонки. «Тур де Ски»
Женщины. Общий зачёт
1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 1:51,14
2. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — + 0.19
3. Наталья Непряева (Россия) — +0.32
4. Астрид Якобсен (Норвегия) — +0.33
5. Эбба Андерсон (Швеция) — + 0.38…
20. Яна Кирпиченко (Россия) — + 5.04
21. Алиса Жамбалова (Россия) — + 5.26.