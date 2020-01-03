Йохауг лидирует в общем зачёте «Тур де Ски», Непряева — 3-я

Женский масс-старт выиграла норвежка Астрид Якобсен. Её соотечественница Терезе Йохауг стала 4-й, но сохранила лидерство в общем зачёте соревнований. Второе место в общем зачёте занимает норвежка Ингвильд Флугстад Эстберг, которая в масс-старте была пятой. Россиянка Наталья Непряева упустила возможность сократить отставание от норвежек. Непряева заняла лишь 6-е место в масс-старте, в общем зачёте она располагается на 3-м месте, отставая от Йохауг уже на 32 секунды.