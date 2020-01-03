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18:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Клебо выиграл масс-старт на «Тур де Ски», Устюгов стал 2-м, Большунов — 3-м

На этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия) завершился масс-старт классическим стилем на 15 км у мужчин.

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Источник: РИА "Новости"

Первое место занял норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо. На самом финише он опередил конкурентов из России.

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Второе место занял Сергей Устюгов. Россиянин проиграл Клебо менее 1 секунды. Александр Большунов финишировал 3-м в 1 секунде от победителя. Четвёртое место занял Андрей Ларьков, также представляющий Россию.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Пятый этап. Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. Масс-старт. 15 км, классический стиль.

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 39:51,0
2. Сергей Устюгов (Россия) — + 0,7
3. Александр Большунов (Россия) — + 1,0
4. Андрей Ларьков (Россия) — + 4,4
5. Сьюр Рёте (Норвегия) — +10,2
6. Дарио Колонья (Швейцария) — + 11,0
7. Денис Спицов (Россия) — + 13,7.

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Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»
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