Клебо выиграл масс-старт на «Тур де Ски», Устюгов стал 2-м, Большунов — 3-м
На этапе «Тур де Ски» в
На этапе «Тур де Ски» в
Первое место занял норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо. На самом финише он опередил конкурентов из России.
Второе место занял Сергей Устюгов. Россиянин проиграл Клебо менее 1 секунды. Александр Большунов финишировал 3-м в 1 секунде от победителя. Четвёртое место занял Андрей Ларьков, также представляющий Россию.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Пятый этап.
Мужчины.
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 39:51,0
2. Сергей Устюгов (Россия) — + 0,7
3. Александр Большунов (Россия) — + 1,0
4. Андрей Ларьков (Россия) — + 4,4
5. Сьюр Рёте (Норвегия) — +10,2
6. Дарио Колонья (Швейцария) — + 11,0
7. Денис Спицов (Россия) — + 13,7.