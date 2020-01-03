Клэбо победил сильнейших россиян на финише масс-старта. Но Большунов остался лидером «Тур де Ски»
Рывок Клэбо — это
Рывок Клэбо — это
Сегодня «Тур де Ски» переехал в
Первыми стартовали девушки. Тереза Йохауг против Ингвилд Эстберг в битве за золото, Наталья Непряева против всех в битве за бронзу — почти перед каждой дистанционной гонкой этого «Тур де Ски» нас ожидало именно такое превью.
Йохауг по традиции попробовала убежать ото всех еще на первых километрах, но пока ее готовность далека от максимума. А еще Тереза упала на одном из спусков,
Непряева долгое время держалась в головной группе, даже выиграла первый бонусный финиш. Но на второй половине дистанции начала ловить отставания, в итоге финишировав 6-й. Зато перед предпоследней гонкой Тура россиянка возглавила спринтерский зачет.
Йохауг же из лидирующей группы не выпадала, но гонкой заправляли Эстберг, Эбба Андерссон и Астрид Якобсен. Исходя из логики гонки, побеждать должна была Ингвилд, но на одном из последних подъемов действующая чемпионка «Тур де Ски» споткнулась и сломала палку, что немного сбавило скорость и бежавшей за ней Терезы. В этот момент Якобсен вспомнила, что она
В мужской гонке главными героями должны были стать Александр Большунов, Сергей Устюгов и Йоханнес Клэбо — эта троица уверенно лидировала в общем зачете Тура, сегодня все трое считались у букмекеров основными претендентами на победу.
Королем стартовых отсечек стал Глеб Ретивых, Клэбо, Большунов и Устюгов уверенно держались в топ-10. Затем в лидеры неожиданно вышел итальянец Майкол Растелли, Большунов шел 8-м, Клэбо и Устюгов откатились к концу второго десятка. Но так как пелотон особо не разрывался, ситуация в головной группе менялась каждую минуту. Так что главные фавориты довольно быстро вернулись на лидирующие позиции.
Второй бонусный финиш с помощью друзей по команде выиграл Клэбо, почти тут же пелотон возглавил Ийво Нисканен. За 5 км до финиша в семи секундах катило 20 человек, но если Большунов и Устюгов держались рядом с финном, то Клэбо после взрывной работы вновь откатился в середину головной группы. На последний круг лидером уходил Большунов, за ним встал Андрей Ларьков.
За 1,5 км до финиша бешеный темп предложил Устюгов, побег россиянина поддержали Большунов, Ларьков и Клэбо. На финальную гору норвежец заходил 4-м, но против его финишной работы пока средств нет никаких. В итоге Йоханнес — 1-й, Устюгов — 2-й, Большунов — 3-й, Ларьков — 4-й. А еще в топ-10 заехал Денис Спицов.
Большунов продолжает лидировать в общем зачете «Тур де Ски», но завтра придет время классических спринтов. А это уже профильная тема Клэбо, где он с высокой долей вероятности уверенно победит, что даст ему еще и бонусную минуту. И хотя совсем недавно хитрый норвежец утверждал, что «победы в Туре ему не видать», уже всем понятно, что Йоханес лукавил. Для россиян же важно не просто проходить квалификацию, а отбираться хотя бы в полуфинал.
Подъем на Альпе де Чермис — в воскресенье.
Владимир Афанасьев