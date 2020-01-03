Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Севилья
Атлетик
01
Футбол. Зарубежный
21:00
Вальядолид
Леганес
22
Хоккей. НХЛ
4.01
Каролина Харрикейнз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
СКА
60
Хоккей. НХЛ
4.01
Даллас Старз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Амур
20
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Динамо Мн
23
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
Трактор
16
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Адмирал
41
Хоккей. КХЛ
17:00
ХК Динамо
Куньлунь
20
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Витязь
23
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
Автомобилист
32
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Нефтехимик
12
Все события
Фоторепортажи
8Российские хоккеисты вышли в плей-офф МЧМ
12Сборная России стартовала на молодежном ЧМ с поражения
22:44 (мск), источник: Sport24

Клэбо победил сильнейших россиян на финише масс-старта. Но Большунов остался лидером «Тур де Ски»

Рывок Клэбо — это что-то.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Сегодня «Тур де Ски» переехал в Валь-ди-Фьемме. В одном из самых лыжных мест на планете лучшие лыжники мира пробегут последние гонки супермногодневки (классические масс-старт и спринт), а также поднимутся на Альпе де Чермис.

Главные события 2019 года
Все самое важное из мира спорта в уходящем году

Женщины: не день фаворитов

Первыми стартовали девушки. Тереза Йохауг против Ингвилд Эстберг в битве за золото, Наталья Непряева против всех в битве за бронзу — почти перед каждой дистанционной гонкой этого «Тур де Ски» нас ожидало именно такое превью.

Йохауг по традиции попробовала убежать ото всех еще на первых километрах, но пока ее готовность далека от максимума. А еще Тереза упала на одном из спусков, из-за чего потом потратила много сил, чтобы догнать лидеров.

Непряева долгое время держалась в головной группе, даже выиграла первый бонусный финиш. Но на второй половине дистанции начала ловить отставания, в итоге финишировав 6-й. Зато перед предпоследней гонкой Тура россиянка возглавила спринтерский зачет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Йохауг же из лидирующей группы не выпадала, но гонкой заправляли Эстберг, Эбба Андерссон и Астрид Якобсен. Исходя из логики гонки, побеждать должна была Ингвилд, но на одном из последних подъемов действующая чемпионка «Тур де Ски» споткнулась и сломала палку, что немного сбавило скорость и бежавшей за ней Терезы. В этот момент Якобсен вспомнила, что она когда-то была топовым спринтером, ускорилась и пересекла финишную черту первой. Йохауг и Эстберг — вне топ-3.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мужчины: да как победить этого Клэбо?

В мужской гонке главными героями должны были стать Александр Большунов, Сергей Устюгов и Йоханнес Клэбо — эта троица уверенно лидировала в общем зачете Тура, сегодня все трое считались у букмекеров основными претендентами на победу.

Королем стартовых отсечек стал Глеб Ретивых, Клэбо, Большунов и Устюгов уверенно держались в топ-10. Затем в лидеры неожиданно вышел итальянец Майкол Растелли, Большунов шел 8-м, Клэбо и Устюгов откатились к концу второго десятка. Но так как пелотон особо не разрывался, ситуация в головной группе менялась каждую минуту. Так что главные фавориты довольно быстро вернулись на лидирующие позиции.

Во время загрузки произошла ошибка.

Второй бонусный финиш с помощью друзей по команде выиграл Клэбо, почти тут же пелотон возглавил Ийво Нисканен. За 5 км до финиша в семи секундах катило 20 человек, но если Большунов и Устюгов держались рядом с финном, то Клэбо после взрывной работы вновь откатился в середину головной группы. На последний круг лидером уходил Большунов, за ним встал Андрей Ларьков.

За 1,5 км до финиша бешеный темп предложил Устюгов, побег россиянина поддержали Большунов, Ларьков и Клэбо. На финальную гору норвежец заходил 4-м, но против его финишной работы пока средств нет никаких. В итоге Йоханнес — 1-й, Устюгов — 2-й, Большунов — 3-й, Ларьков — 4-й. А еще в топ-10 заехал Денис Спицов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Большунов продолжает лидировать в общем зачете «Тур де Ски», но завтра придет время классических спринтов. А это уже профильная тема Клэбо, где он с высокой долей вероятности уверенно победит, что даст ему еще и бонусную минуту. И хотя совсем недавно хитрый норвежец утверждал, что «победы в Туре ему не видать», уже всем понятно, что Йоханес лукавил. Для россиян же важно не просто проходить квалификацию, а отбираться хотя бы в полуфинал.

Подъем на Альпе де Чермис — в воскресенье.

Владимир Афанасьев

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий
Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»
Читайте также
 Жена украинского футболиста заподозрила Роналду в фальшивом романе: «Не хотела верить, что он гей»
«Не обязана разрешать себя лапать». Фанаты оправдали поведение Загитовой: видео
«Все должны нас бояться»: России достался главный фаворит
«Барселона» планирует продать защитника за € 50 млн
«Будем побеждать нашим оружием». РФ готовится к полуфиналу МЧМ
Футболист из клуба ФНЛ перебрался в европейскую команду
«Реал» никого не купит зимой. Зидан согласен с клубом
Медведев, Хачанов и Сафин принесли России первую победу года
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь