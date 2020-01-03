Клебо обошёл Устюгова в общем зачёте «Тур де Ски», Большунов сохраняет лидерство

Все самое важное из мира спорта в уходящем году

Устюгов, ставший вторым в масс-старте, опустился на третье место в общем зачёте. При этом лидерство сохраняет ещё один россиянин, Александр Большунов. В масс-старте он был третьим. Четвёртую строчку занимает норвежец Сьюр Рёте.