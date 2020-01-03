Клебо обошёл Устюгова в общем зачёте «Тур де Ски», Большунов сохраняет лидерство
Сегодня, 3 января, состоялся очередной этап многодневки «Тур де Ски».
Сегодня, 3 января, состоялся очередной этап многодневки «Тур де Ски».
Мужской
Устюгов, ставший вторым в
Лыжные гонки. «Тур де Ски»
Мужчины. Общий зачёт.
1. Александр Большунов (Россия) — 2:24.39
2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — + 0.18
3. Сергей Устюгов (Россия) — + 0.21
4. Сьюр Рёте (Норвегия) — + 1.27
5. Ийво Нисканен (Финляндия) — + 1.32…
7. Артём Мальцев (Россия) — + 1.45…
14. Андрей Мельниченко (Россия) — + 2.43
15. Андрей Ларьков (Россия) — + 3.05
16. Иван Якимушкин (Россия) — + 3.11…
18. Денис Спицов (Россия) — + 3.25.