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20:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Клебо обошёл Устюгова в общем зачёте «Тур де Ски», Большунов сохраняет лидерство

Сегодня, 3 января, состоялся очередной этап многодневки «Тур де Ски».

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Мужской масс-старт выиграл норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Благодаря этому успеху норвежский лыжник вышел на второе место в общем зачёте многодневки, опередив россиянина Сергея Устюгова.

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Устюгов, ставший вторым в масс-старте, опустился на третье место в общем зачёте. При этом лидерство сохраняет ещё один россиянин, Александр Большунов. В масс-старте он был третьим. Четвёртую строчку занимает норвежец Сьюр Рёте.

Лыжные гонки. «Тур де Ски»
Мужчины. Общий зачёт.

1. Александр Большунов (Россия) — 2:24.39
2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — + 0.18
3. Сергей Устюгов (Россия) — + 0.21
4. Сьюр Рёте (Норвегия) — + 1.27
5. Ийво Нисканен (Финляндия) — + 1.32…
7. Артём Мальцев (Россия) — + 1.45…
14. Андрей Мельниченко (Россия) — + 2.43
15. Андрей Ларьков (Россия) — + 3.05
16. Иван Якимушкин (Россия) — + 3.11…
18. Денис Спицов (Россия) — + 3.25.

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