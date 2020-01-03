Большунов рад, что до конца «Тур де Ски» больше не будет выходных
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российский лыжник Александр Большунов рад, что в многодневке «Тур де Ски» больше не запланировано дней отдыха.
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российский лыжник Александр Большунов рад, что в многодневке «Тур де Ски» больше не запланировано дней отдыха.
Большунов в пятницу занял третье место в
«Я не против того, что “Тур” получается очень тяжелым. Я действительно рад, что выходных дней до конца многодневки не осталось», — приводятся слова Большунова на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Клебо отметил, что планировал быть впереди конкурентов и бороться изо всех сил до самого конца. «Здорово, что мне удалось сохранить высокий темп, мои лыжи ехали хорошо, поэтому я доволен», — сказал норвежец.