Большунов рад, что до конца «Тур де Ски» больше не будет выходных

Источник: РИА "Новости"

Большунов в пятницу занял третье место в масс-старте на 15 км классическим стилем в Валь-ди-Фьемме (Италия), победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, другой представитель России Сергей Устюгов стал вторым. Большунов сохранил лидерство в общем зачете «Тура», его отрыв от идущего вторым Клебо составляет 18 секунд. Шестой и седьмой этапы «Тур де Ски» пройдут в Валь-ди-Фьемме в субботу и воскресенье.

«Я не против того, что “Тур” получается очень тяжелым. Я действительно рад, что выходных дней до конца многодневки не осталось», — приводятся слова Большунова на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).