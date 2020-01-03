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22:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Большунов рад, что до конца «Тур де Ски» больше не будет выходных

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российский лыжник Александр Большунов рад, что в многодневке «Тур де Ски» больше не запланировано дней отдыха.

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Источник: РИА "Новости"

Большунов в пятницу занял третье место в масс-старте на 15 км классическим стилем в Валь-ди-Фьемме (Италия), победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, другой представитель России Сергей Устюгов стал вторым. Большунов сохранил лидерство в общем зачете «Тура», его отрыв от идущего вторым Клебо составляет 18 секунд. Шестой и седьмой этапы «Тур де Ски» пройдут в Валь-ди-Фьемме в субботу и воскресенье.

«Я не против того, что “Тур” получается очень тяжелым. Я действительно рад, что выходных дней до конца многодневки не осталось», — приводятся слова Большунова на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Клебо отметил, что планировал быть впереди конкурентов и бороться изо всех сил до самого конца. «Здорово, что мне удалось сохранить высокий темп, мои лыжи ехали хорошо, поэтому я доволен», — сказал норвежец.

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