Кто выиграет «Тур де Ски»? Большунов везет Клэбо 18 секунд, Устюгов рядом, в финальную гору поедут все вместе

Источник: РИА "Новости"

Главная лыжная многодневка «Тур де Ски» близка к развязке. У нее новый формат, привычное русско-норвежское противостояние и внезапно небольшие разрывы накануне финала.

Большунов, Устюгов или Клэбо — кто же выиграет главный старт сезона, когда не проводят ЧМ?

Второй год подряд Клэбо против Большунова и Устюгова

Александр Большунов, Сергей Устюгов и Йоханнес Клэбо — безоговорочные лидеры «Тура». Удивительно, но они всего второй раз встречаются на выматывающей многодневке. В прошлом году норвежец дебютировал на «Тур де Ски» и сразу же выиграл, во многом — благодаря тактическим просчетам российской команды.

В 2019-м за два этапа до конца Устюгов отставал от Клэбо всего на 5 секунд, но в масс-старте россияне увезли Йоханнеса от Сергея и обеспечили ему солидный отрыв перед финалом. Тогда норвежцы удивлялись несогласованности действий в сборной России: когда Устюгов сдал, Большунов, Собакарев, Ларьков и Вылегжанин рванули в отрыв, а на финише уступили суперспринтеру Клэбо. В итоге перед горой отставание Устюгова увеличилось до минуты и 20 секунд. Россиянин почти полностью отыгрался, но догнать Клэбо все же не успел.

В этом сезоне наши действуют грамотнее: следят друг за другом, стерегут норвежцев и даже переговариваются во время гонки. Похоже, командная тактика появилась и у нас.

До финальной горы всего один этап — спринт классическим стилем. Перед ним расклады таковы: Большунов лидирует, Клэбо отстает на 18 секунд, Устюгов — на 21.

Претенденты на победу в «Туре» вроде бы ясны. Но, наверное, ни в один из 13 сезонов, что разыгрывается многодневка, борьба не была такой плотной.

Источник: РИА "Новости"

Фаворит спринта — естественно, Клэбо: в этом сезоне он выиграл три из четырех таких гонок — в четвертой просто не бежал. Но победа в спринте на «Тур де Ски» не всегда обеспечивает большой запас: максимум норвежец отыграет у наших 60 секунд — при условии что сам победит, а они не пройдут квалификацию.

Это маловероятно, учитывая, что к концу «Тура» в пелотоне осталось не так много чистых спринтеров, а Большунов и Устюгов хороши в коротких гонках. Даже последнее место в полуфинале (12-е) дает 22 секунды — то есть Клэбо в случае победы отыграет всего 38. Устюгову и Большунову нужно нацеливаться как минимум на ½ финала, чтобы не переживать перед восхождением на Альпе Чермис.

Устюгов намного лучше в горе

Если разрывы после спринта останутся примерно такими, как и сейчас (или даже Клэбо выйдет вперед), то Устюгов выглядит предпочтительнее. Во-первых, у него самый богатый опыт восхождения в гору: в воскресенье он в четвертый раз пройдет горнолыжную трассу снизу вверх.

При этом двукратный чемпион мира всегда показывает неплохие результаты при восхождении: 13-е место по чистому времени в 2016-м, 16-е в 2017-м, 11-е в 2019-м.

Источник: РИА "Новости"

У Большунова и Клэбо опыта куда меньше, да и показатели хуже. Александр взбирался на гору дважды: 31-е время в 2018-м и 23-е в прошлом году. Клэбо бежал «Тур» только в прошлом году: по чистому времени он был 27-м. Норвежец за весь «Тур» больше всего проиграл именно в горе, Большунов же с 3-го места в общем зачете опустился на 5-е.

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Единственный сезон, когда трио лидеров встречалось на Альпе Чермис, — прошлый. Тогда Устюгов выиграл больше минуты у Клэбо и 47 секунд — у Большунова.

Кстати, в общем зачете четвертым идет Шюр Рете — именно он показал лучшее время на горе год назад: опередил Устюгова на минуту и 15 секунд. Но спринт — его слабая сторона, поэтому минутное отставание от топ-3, скорее всего, только вырастет накануне горы.

Кто выиграет «ТУР», лыжники узнают не сразу

Многое в предварительных раскладах поменяет новый формат финала. На протяжении 13 лет в последний день «Тура» лыжники бежали гонку преследования. Но одинокие лидеры, сложность телепоказа и зачастую отсутствие борьбы толкнули Международную федерацию (FIS) на кардинальные перемены: теперь на последнем этапе будет масс-старт.

Эта неоднозначная идея встретила мало положительных откликов. Особенность финала в том, что лыжники штурмуют горнолыжную трассу снизу вверх. Больше половины 9-километровой дистанции проходит по равнине — там сложно что-либо отыграть, но когда начинается гора, отрывы растут до нескольких минут. При этом трасса сужается и становится предельно извилистой.

Вероятно, масс-старт превратится в фестиваль сломанных палок, толчеи и обидных падений. Это будет зрелищнее преследования, в котором напряжение поддерживает секундомер, а не взаимодействие лыжников на трассе. Но останется ли толк в легендарном восхождении, если спортсмены вереницей встанут в очередь на финиш?

Я не доволен идеей проводить масс-старт на Альпе Чермис. По крайней мере, на двух из трех последних «Тур де Ски» последняя гонка была очень интересной — как минимум у мужчин. Теперь это будет грязная борьба в узких и крутых поворотах на подъеме. Маркус Крамер главный тренер российской команды

Источник: РИА "Новости"

Из-за изменения формата, скорее всего, многие поменяют и тактику. Главным фактором станет выгодная позиция у подножия Альпе Чермис, то есть темп взвинтят уже на равнине — чтобы с более выгодной позиции начать штурм горы. Такое перераспределение сил грозит обвалом в конце гонки.

К тому же общий зачет будет лишь виртуальным, а сами спортсмены узнают о результатах только после финиша. Как оповещать участников о положении в общем зачете — еще один важный вопрос для команд.

Гонка, возможно, будет более интересной, но я совсем не уверен, что продюсеры сумеют преподнести как развлечение развитие событий вокруг общего зачета многодневки. Если они не сумеют это сделать в воскресенье, то весь проект можно считать неудавшимся. Уле Мортен Иверсен тренер женской норвежской сборной

Проката перед трибунами без сил, но с флагом уже точно не получится. Лыжникам, которых гора предельно выматывала и в предыдущие годы, придется еще сложнее — теперь нигде нельзя отдохнуть, ведь секунды еще не посчитаны. А победитель многодневки, возможно, придет на финиш за пределами топ-20.

«Первый на вершине горы должен быть победителем “Тур де Ски”. Точка. Слабо верится, что целесообразно ждать, пока все финишируют, потом посчитают время, и лишь потом объявят победителя “Тура”. Мне кажется, это запутает телезрителей», — считает лучший горняк прошлого сезона Рете.

Ничего подобного в лыжных гонках еще не происходило. Вряд ли масс-старт как-то облегчит жизнь Клэбо, потому что спуртовать на вершине горы почти нереально. Зато командная тактика сыграет важную роль: притормозить кого-то на трассе будет несложно.

У Большунова и Устюгова есть реальные шансы принести России третью победу на «Туре», осталось понять — как бежать гонку, которую никто никогда не бегал.