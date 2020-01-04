Устюгов и Большунов снова на подиуме. Клебо должен проиграть этот «Тур де Ски»

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«Тур де ски». Мужчины. Индивидуальный спринт (К)

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.03,78

2. Сергей Устюгов (Россия) — 0,70

3. Александр Большунов (Россия) — 1,33

4. Поль Гольберг (Норвегия) — 2,01

5. Глеб Ретивых (Россия) — 6,30

6. Андрей Мельниченко (Россия) — 8,69.

Общий зачет после шести этапов

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:26.59

2. Александр Большунов (Россия) — 0.01

3. Сергей Устюгов (Россия) — 0.15

4. Поль Гольберг (Норвегия) — 1.53.

Женщины. Индивидуальный спринт (К)

1. Анамария Лампич (Словения) — 3.03,03

2. Астрид Якобсен (Норвегия) — 0,22

3. Джессика Диггинс (США) — 0,28

4. Сейди Бьорнсен (США) — 0,80

5. Лючия Скардони (Италия) — 1,12

6. Наталья Непряева (Россия) — 15,30.

Общий зачет после шести этапов

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 1:53.57

2. Астрид Якобсен (Норвегия) — 0.03

3. Наталья Непряева (Россия) — 0.14

4. Инвильд Эстберг (Норвегия) — 0.23.

На сегодня ситуация выглядела так: от этого спринта зависело примерно все. Проблемы со снегом сейчас актуальны не только в Москве — в Доломитовых Альпах с ним тоже беда. Обычно заснеженные склоны сверкают своей лысиной не хуже, чем Федор Бондарчук.

— Погулял на днях по Альпе Чермис, — рассказал Иван Брагин. Личный тренер Сергея Устюгова. — Ну, как погулял. Скатился с той горы, на которую они в воскресенье будут подниматься. На горных лыжах. А что вы хотели, там красная трасса! Так вот не представляю, что там будет завтра. Ширина трассы — ну метра 2−2,5. И как там обгонять? Встанут перед тобой два человека и хоть убейся.

Вот и получается, что оступись наши сегодня, для Клебо завтра задача могла упроститься. За 2−3 км на равнине перед горой сбросить его невозможно, а на ней уже могут помочь товарищи по команде.

Миссия «не проиграть Йоханнесу в сегодняшнем спринте много» — стала одной из ключевых для наших по части общего зачета «Тур де Ски». Про то, чтобы обставить его в этом виде, никто даже не говорил. Ни Айзека Азимова, ни Рэя Брэдбери, ни других фантастов в сборной нет. А всерьез говорить о победе над человеком, который в квалификации даже чемпиону мира Федерико Пеллегрино привез 6 секунд, — смешно.

Попадание в финал было обязательным условием для Устюгова и Большунова. И оба в самый важный момент не дрогнули.

Лыжники обиделись на Губерниева

Вчера после масс-старта известный телеведущий Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале с иронией оценил выступление российской сборной.

— С интересом посмотрел сегодня гонку «Тур де ски», русская классика — уступить всю бонификацию, привезти Клэбу к финишу и благополучно ему проиграть! — написал он.

Сегодня, перед началом квалификации спринта, столкнулись с представителями российской делегации. Они рассказали, что команду всерьез задели слова Губерниева. Кто-то говорил, что потерял к Дмитрию уважение, кто-то — что по-прежнему относится к нему положительно, но в данной ситуации он перебрал. Все сошлись во мнении, что его замечание обидно и некорректно. «Не скинули Клебо? Смешно же. Как можно скинуть лучшего спринтера мира? Писать такое, когда сразу двое наших претендуют на победу…».

Рисковать или нет?

Кто знает, может быть, слова Губерниева кого-то наоборот только подстегнули. По крайней мере, мужская сборная квалификацию прошла блестяще — из 30 финалистов семь россиян. Норвежцев, например, пять. Хотя среди них Йоханнес Клебо, которого можно было награждать уже после предварительных забегов. Школьник, как его дразнят болельщики, привез второму месту шесть секунд. Для спринта это что-то очень неприличное. Даже Усэйн Болт такими вещами не баловался.

У нас четвертый-пятый результаты у Устюгова и Большунова. Время сопоставимое со вторым промежуточным номером — Пеллегрино. И, что важно, ни один, ни другой не угодили в группу смерти в четвертьфинале. А то парни любят рискнуть на все деньги.

Зато в мясорубке оказалась Наталья Непряева. У нее в секстете победительница квала Джессика Диггинс, показавшая второе время итальянка Люция Скардони и занявшая непривычно высокое для себя десятое место в отборе Тереза Йохауг. С одной стороны, это очень опасный расклад — легко можно вылететь уже в четвертьфинале. И прощай призы «Тур де Ски». С другой — есть вероятность отрезать от полуфинала главного фаворита многодневки — Йохауг. Которая с ее сегодняшними скоростями из любого другого забега почти наверняка вышла бы в полуфинал.

Обидное падение Непряевой

Получился что-то промежуточное. Непряева стала третьей, Йохауг четвертой, но темп был настолько безумным, что время Терезы получилось быстрее, чем у каждого из победителей других четырех забегов. И надо было слышать ее дикий истошный крик, когда закончился последний четвертьфинал и стало понятно, что она проходит дальше как лаки-лузер. Это был крик человека, который только что выписал себе чек на победу в общем зачете «Тур де Ски».

В полуфинале Йохауг ожидаемо просела. Но свою задачу на день она и так выполнила на 100 процентов. А вот Наталья уверенно добралась до финала. И кто знает, чем бы все там закончилось, если бы не падение на ровном месте на старте дистанции.

Шансов догнать группу не было никаких. Непряева прошла микст, едва сдерживая слезы. Ее лицо показывало больше, чем любые комментарии. Она по-прежнему третья в тотале, но теперь шансов удержаться в призах совсем немного.

Большунов быстрее всех даже с одной палкой, Устюгов собрался с самый важный момент

Зато в мужской части все теперь так радужно, что даже страшно. Перед последней гонкой фаворитом на главный приз выглядит вовсе не Клебо, под которого, как говорили многие, этот «Тур де Ски» и создан. А россияне.

В четвертьфиналах огонь начался с первого забега. Победил там понятно кто, а вот вторым сенсационно стал Спицов. Денис дал такого жару в крутой подъем, что чемпион мира-2017 Федерико Пеллегрино просто опешил. Итальянец попытался вернуться в гонку на финишной прямой, но наш дистанционщик не пустил его. Это стало шоком для всех, ведь Федерико, помимо прочего, бежал при своих трибунах.

— Спицов, Спицов, — как заклятие повторял Пеллегрино, двигаясь по микст-зоне. Он был в абсолютной прострации.

Относительно спокойно прошли дальше Устюгов, Большунов и Ретивых. По времени добрался Мельниченко. А вот Ларьков рвал и метал после финиша — крыл последними словами француза Жея. Тот сломал Андрею палку в самом конце, из-за чего Андрей потерял шансы на полуфинал. При этом наш спортсмен тоже отличился — при перестроении на соседнюю дорожку помешал и итальянцу и получил желтую карточку. Тот француз, к слову, тоже.

Полуфиналы закончились лучше некуда. Все, кроме Спицова, квалифицировались в решающий забег. Из шести человек — четверо наших. Для Устюгова это попадание в финал стало первым в сезоне. И в такой-то момент!

Большунов вообще герой. Александр догребал с одной палкой — другая сломалась. В который уже раз… Но даже так он по времени оказался лучшим. Фантастика просто.

Ну, а в финале все прошло без неожиданностей. И для нас это — хорошо. Клебо дали бой, но против лома — сами понимаете. Зато Устюгов и Большунов снова на пьедестале.

И теперь, перед последней гонкой, ситуация в общем зачете такая: Клебо всего на секунду опережает Большунова и на 15 — Устюгова. Рете, который может выжечь все на горе, в двух минутах. Вот и получается, что все — в руках наших парней.