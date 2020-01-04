«Будет такое мясо, никому этого не пожелаю. Организаторов бы поставить, чтобы попробовали пробежать». Устюгов — перед финальной гонкой «Тур де Ски»

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— Никуда не ездите, а вам интервью давать! Вон норвежцы — везде ездят! — высказал Сергей Устюгов журналистам. Впрочем, на интервью все равно согласился.

Сергей стал вторым в финале классического спринта, уступив только Йоханнесу Клебо.

Норвежец снова, как и днем ранее, был неудержим на финише, и подиум масс-старта повторился: Клебо, Устюгов, Большунов.

повторился: Клебо, Устюгов, Большунов. О том, как спринты воспринимались самим спортсменом, что он думает про завтрашний финальный этап и как на его выступление повлиял приезд мамы, мы и поговорили.

— Волновались сегодня?

— Начнем с того, что вчерашняя гонка для меня была самая сложная — по всему сезону, по всем моим участиям в «Тур де Ски». Так что на сегодняшний спринт выходил с мыслями «Лишь бы попасть в финал и не так много проиграть Клебо». Большой плюс, конечно, нет многих сильных спринтеров, многие поснимались, осталось буквально пять человек. Если бы спринтеров было больше, то, думаю, мое выступление закончилось бы на полуфинале. Рад, что дошел до финала, и все получилось.

— У Маркуса Крамера и у меня возникло чувство, что вы с Глебом немного придержали полуфинал, чтобы Саша и Андрей прошли в финал по результату.

— Я в полуфинале шел первым и видел, что выигрываю. Никто не обгонял, так что сбавил темп, но не думал, что ребята должны пройти по результату. Впрочем, рад, что так получилось, будем считать, что все было так и задумано (смеется).

— В финале было ощущение, что Саня за вашей спиной в какой-то момент подрезал Клебо, чтобы не пустить его за вами.

— По ходу недорезал (смеется). Тут командная тактика не сработала.

— Круто бежать в финале, когда рядом еще трое наших?

— Круто, когда русские спортсмены почти все проходят пролог, и ты смотришь выбор сетки, а там много русских флагов.

— Какие мысли по поводу завтрашнего дня?

— Завтра будет очень ответственная гонка, мой проигрыш 15 секунд, в гонке будут два бонуса. Все решится завтра.

— Вас называют главным фаворитом…

— Я рад, что меня так называют, но посмотрим завтра. Два бонуса и эта гора… она может просто выключить. Это будет уже мое четвертое восхождение, надеюсь. Завтра проснемся, увидим.

— В прошлом году вы финишировали в горе очень легко, если брать внешнее впечатление.

— Год на год не приходится. Есть гонки, которые даются легко, есть те, которые даются тяжело, а есть — неимоверно тяжелые, после которых ты на следующий день лежишь. Не знаю, как будет завтра, мне самому все интересно.

— Есть ли смысл завтра, когда уже все ясно с общим зачетом, попросить тех, кто уже сильно отстал, помочь?

— А как тут поможешь, мы едем два километра по стадиону, а затем уходим на узкую трассу до горы. Завтра будет такое мясо, я никому этого не пожелаю. Я бы организаторов поставил с нами в гонку и посмотрел, как бы они пробежали ее.

— Так на стадионе уже бонус — не получится, что мясо начнется уже здесь, в борьбе за бонус?

— Если мясо будет здесь, то на половине горы оно отвалится, упадет, полежит и затем дальше поедет.

— Есть уже в голове какой-то план на завтра или будете действовать исключительно по ситуации?

— У меня есть тренер…

— Но, говорят, вы не самый послушный спортсмен.

— Смотря с кем. С Маркусом Крамером, если хочешь у него тренироваться, нужно слушаться, хоть иногда.

— Информация о том, что в случае рождения ребенка вы могли уехать с гонки, была верной? Действительно могли бросить все?

— Не знаю, наверное, сорвался бы. Не буду ничего говорить.

— Мысль о том, что дома ждут родов, как-то давила?

— Вот вы сейчас спросили, и меня это как-то подгрузило. Давайте следующий вопрос.

— После «Тур де Ски» надолго домой?

— Хотелось бы навсегда, но думаю, что дней на десять.

— Сюда к вам приехала мама, это как-то повлияло?

— Лучше бы она смотрела с трибун и не подходила ко мне после гонки. Вчера она на меня немного обиделась, когда я стоял весь в слюнях и соплях после финиша, а она подошла и начала спрашивать, тяжело ли мне, не устал ли. Сказала, что у нее сердце колотится, она нервничает. Нужно дома гонки смотреть, а не здесь. И меня отвлекает, и ей тяжело.

— Приехал еще и ваш первый тренер Иван Брагин.

— Да, он уже давно ездит со мной по важным стартам и сюда тоже сумел выбраться с семьей. У него завтра сын бежит гонку в гору по любителям, и Иван Геннадиевич говорит: «Мне нужны палки и лыжи». Я отвечаю: «Иван Геннадиевич, это вы сюда приехали отдохнуть, сына заявить, а у меня здесь работа, мне нужно думать, как быстро бегать, так что вы постарайтесь меня не отвлекать».

— Завтра Александр Легков побежит гонку по любителям, попробует второй раз подряд ее выиграть.

Устюгов кивает на стоящего рядом Сергея Турышева.

— Сергей Анатольевич попытается составить ему конкуренцию.

Турышев: Он не попробует, он выиграет эту гору, я вам так скажу.

Устюгов: Сергей Анатольевич сегодня должен был сделать проработку и попробовать наказать завтра Александра Легкова.

Турышев: Проработку еще не делал (смеется). Не, там без шансов.

«ТУР ДЕ СКИ». ГЕНЕРАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПОСЛЕ ПЯТИ ЭТАПОВ МУЖЧИНЫ

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.26,59.

2. Александр Большунов — +1,0.

3. Сергей Устюгов (оба — Россия) — +15,0.

4. Пол Голдберг (Норвегия) — +1.53,0.

5. Ииво Нисканен (Финляндия) — +1.59,0.

6. Сьюр Рете (Норвегия) — +2.01,0.

7. Артем Мальцев (Россия) — +2.30,0.

8. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — +2.34,0.

9. Калле Халварссон (Швеция) — +2.46,0.

10. Дарио Колонья (Швейцария) — +2.51,0…

14. Андрей Мельниченко — +2.43,0.

15. Андрей Ларьков — +3.05,0.

16. Иван Якимушкин — +3.11,0…

18. Денис Спицов — +3.25,0…

47. Глеб Ретивых (все — Россия) — +9.18,0…