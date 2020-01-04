Большунов: Думаю завтра налить Клебо перед стартом
Александр уступил желтую майку норвежцу, но перед финальным этапом проигрывает ему всего одну секунду.
Александр уступил желтую майку норвежцу, но перед финальным этапом проигрывает ему всего одну секунду.
Александр Большунов, занявший третье место в спринте классическим стилем на шестом этапе «Тур де Ски», шутить начал еще на пресс-конференции:
— Насколько раздражает то, что проигрываете Клебо всего одну секунду в общем зачете?
— Вообще теперь спать не буду.
Подходит Клебо, ему нужно пройти в середину, на стул между нашими парнями.
Устюгов: Сань, пропусти малыша.
Большунов сдвигается на миллиметр.
Устюгов: На выдохе.
Клебо отвечает на вопросы, затем
— Как получилось сломать палку в полуфинале?
— Не знаю, сама сломалась.
— Говорят, вы часто их ломаете.
— Да нет.
— Не сломайся она, была бы возможность бороться за
— Откуда я знаю.
— Когда остались после полуфинала
— Волнения не было, понятно было, что наш забег был быстрым.
— Вы парень крупный, тяжелый, есть беспокойство по поводу завтрашней горы?
— Посмотрим завтра.
— Как относитесь к формату
— Увидим, ждать осталось недолго. Пока реально не могу ничего сказать об этом.
— Сегодня после финиша вы с Клебо устроили догонялки, дурачились?
— Ну да, а что — нельзя?
— И даже в этих догонялках вы ему уступили.
— Ну попробуй, обгони! Вы что думаете, он совсем дурачился? Соперничество даже в такой момент никто не отменял. Он лучший в мире спринтер, думаете, легко его обыграть?
— Желтая майка дает
— Мне без разницы.
— Ну, удачи завтра на горе.
— Давайте помогайте нам.
— Как вам помогать?
— Не знаю, придумайте
— Куда вы деваете вот эти призовые головки сыра?
— Вы так говорите, как будто я постоянно их выигрываю, как Клебо.
Максим Волков: Ест. Что тут — три кило, как раз поужинать.
Большунов: Ну, я же на сыре и варенье бегаю.
— А водка?
— А водка для Клебо была, он не пришел, так что не открывали. Думаю завтра налить ему перед стартом.
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.26,59.
2. Александр Большунов — +1,0.
3. Сергей Устюгов (оба — Россия) — +15,0.
4. Пол Голдберг (Норвегия) — +1.53,0.
5. Ииво Нисканен (Финляндия) — +1.59,0.
6. Сьюр Рете (Норвегия) — +2.01,0.
7. Артем Мальцев (Россия) — +2.30,0.
8. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — +2.34,0.
9. Калле Халварссон (Швеция) — +2.46,0.
10. Дарио Колонья (Швейцария) — +2.51,0…
14. Андрей Мельниченко — +2.43,0.
15. Андрей Ларьков — +3.05,0.
16. Иван Якимушкин — +3.11,0…
18. Денис Спицов — +3.25,0…
47. Глеб Ретивых (все — Россия) — +9.18,0…
Сергей Лисин