Большунов: Думаю завтра налить Клебо перед стартом

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Александр Большунов, занявший третье место в спринте классическим стилем на шестом этапе «Тур де Ски», шутить начал еще на пресс-конференции:

— Насколько раздражает то, что проигрываете Клебо всего одну секунду в общем зачете?

— Вообще теперь спать не буду.

Подходит Клебо, ему нужно пройти в середину, на стул между нашими парнями.

Устюгов: Сань, пропусти малыша.

Большунов сдвигается на миллиметр.

Устюгов: На выдохе.

Клебо отвечает на вопросы, затем пресс-конференция заканчивается, и Большунов пытается побыстрее убежать. С трудом удается его задержать.

— Как получилось сломать палку в полуфинале?

— Не знаю, сама сломалась.

— Говорят, вы часто их ломаете.

— Да нет.

— Не сломайся она, была бы возможность бороться за первое-второе место?

— Откуда я знаю.

— Когда остались после полуфинала лаки-лузером, было волнение по поводу попадания в финал?

— Волнения не было, понятно было, что наш забег был быстрым.

— Вы парень крупный, тяжелый, есть беспокойство по поводу завтрашней горы?

— Посмотрим завтра.

— Как относитесь к формату масс-старта для последнего этапа?

— Увидим, ждать осталось недолго. Пока реально не могу ничего сказать об этом.

— Сегодня после финиша вы с Клебо устроили догонялки, дурачились?

— Ну да, а что — нельзя?

— И даже в этих догонялках вы ему уступили.

— Ну попробуй, обгони! Вы что думаете, он совсем дурачился? Соперничество даже в такой момент никто не отменял. Он лучший в мире спринтер, думаете, легко его обыграть?

— Желтая майка дает какие-то особые ощущения?

— Мне без разницы.

— Ну, удачи завтра на горе.

— Давайте помогайте нам.

— Как вам помогать?

— Не знаю, придумайте что-нибудь. Веревки натягивайте после того, как я проеду.

— Куда вы деваете вот эти призовые головки сыра?

— Вы так говорите, как будто я постоянно их выигрываю, как Клебо.

Максим Волков: Ест. Что тут — три кило, как раз поужинать.

Большунов: Ну, я же на сыре и варенье бегаю.

— А водка?

— А водка для Клебо была, он не пришел, так что не открывали. Думаю завтра налить ему перед стартом.

«ТУР ДЕ СКИ». ГЕНЕРАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПОСЛЕ ПЯТИ ЭТАПОВ МУЖЧИНЫ

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.26,59.

2. Александр Большунов — +1,0.

3. Сергей Устюгов (оба — Россия) — +15,0.

4. Пол Голдберг (Норвегия) — +1.53,0.

5. Ииво Нисканен (Финляндия) — +1.59,0.

6. Сьюр Рете (Норвегия) — +2.01,0.

7. Артем Мальцев (Россия) — +2.30,0.

8. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — +2.34,0.

9. Калле Халварссон (Швеция) — +2.46,0.

10. Дарио Колонья (Швейцария) — +2.51,0…

14. Андрей Мельниченко — +2.43,0.

15. Андрей Ларьков — +3.05,0.

16. Иван Якимушкин — +3.11,0…

18. Денис Спицов — +3.25,0…

47. Глеб Ретивых (все — Россия) — +9.18,0…