Российская лыжница Непряева стала второй по итогам «Тур де Ски»
ТАСС, 5 января. Норвежка Тереза Йохауг одержала победу в общем зачете многодневной лыжной гонки «Тур де Ски», которая завершилась в итальянском
ТАСС, 5 января. Норвежка Тереза Йохауг одержала победу в общем зачете многодневной лыжной гонки «Тур де Ски», которая завершилась в итальянском
В воскресенье Йохауг выиграла заключительный этап многодневки, норвежка преодолела 10-километровую дистанцию
Россиянка Анна Нечаевская стала 22-й (+3.46,7), Лидия Дуркина — 24-й (+3.59,2), Яна Кирпиченко — 27-й (+4.19,2), Диана Голован — 30-й (+4.52,5), Алиса Жамбалова — 32-й (+5.14,2), Анна Жеребятьева — 35-й (+6.04,3).
В общем зачете победу одержала Йохауг, ее результат за семь этапов составил 2 часа 28 минут 18,6 секунды, Непряева стала второй (+1.11,1), третье место заняла Эстберг (+1.17,5).
Йохауг стала трехкратным победителем «Тур де Ски», 24-летняя Непряева второй сезон подряд финишировала второй. Непряева является бронзовой призеркой Олимпийских игр 2018 года в эстафете, помимо этого спортсменка дважды становилась бронзовым призером чемпионата мира — 2019 в Зефельде.
Позднее в воскресенье состоится заключительный этап у мужчин, в 17:15 мск начнется