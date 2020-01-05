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5 января, источник: Sport24

Русские лыжники уничтожили Клэбо на финальной горе. Большунов — чемпион «Тур де Ски»! Устюгов — 2-й

Это было легендарно.

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Финал «Тур де Ски» стартовал с предсказуемой победы Терезы Йохауг. Даже несмотря на то, что на этой многодневке норвежка впервые за три года финишировала вне топ-3 в дистанционной гонке, испортить Терезе настроение и обойти ее на горе не смог никто. Здорово себя проявила и Наталья Непряева, которая стала вице-чемпионкой Тура второй год подряд.

Но если в итоговой победе Йохауг почти никто не сомневался, то предсказать победителя мужского зачета было реально сложно. На протяжении всего Тура желтая майка лидера переходила то к Сергею Устюгову, то к Йоханнесу Клэбо, то к Александру Большунову. Перед подъемом в гору эта троица держалась в 15 секундах. Но так как в этом сезоне последней гонкой Тура является не пасьют, а масс-старт, будущего чемпиона многодневки назвать стало еще сложнее.

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На равнинном участке вперед особо никто не рвался, в головной группе держались все восемь россиян. Каждый из фаворитов успел полидировать, лыжники экономили силы перед работой в гору. Клэбо без проблем забрал спринтерский зачет и держался за спинами Устюгова и Большунова. Был рядом и лучший восходитель прошлогодней многодневки Шюр Рете.

За 3 км до финиша в лидеры вышел Устюгов, а вот Клэбо начал сдавать позиции. Прекрасно себя чувствовал Симен Хегстад Крюгер, который успевал не только тащить всех за собой, но и поглядывать себе за спину. Крюгер и Рете потихоньку уходили в отрыв, за ними держались Устюгов, Большунов и Денис Спицов.

Во время загрузки произошла ошибка.

В этот момент в виртуальном тотале Клэбо переместился на 3-е место — на горе норвежец пока не так хорош. А Рете с Крюгером только наращивали темп. На предфинишной отсечке лучшим из наших был Спицов, но совсем скоро Денис пропустил вперед Большунова. Устюгову было тяжело, но чемпион Тура трехлетней давности продолжал удерживать виртуальное серебро.

На финише Крюгер все-таки уехал от Рете, 3-м финишировал Большунов. Пересекая финишную черту, Сан Саныч победно ударил себя в грудь — это его первое чемпионство на «Тур де Ски».

«До последних метров боялся выходить вперед. Эта гора ошибок не прощает. Но сегодня был мой день. Даже силы сейчас остались по сравнению с тем, что со мной было 2 года назад», — скажет Большунов через несколько минут после завершения гонки.

Спицов финишировал 4-м, Устюгов — 5-м. А Клэбо проиграл полторы минуты и закончил гонку только на 21-м месте. Но итоговую бронзу не отдал.

Большунов и Устюгов — короли «Тур де Ски» сезона-2019/20, впервые в истории супермногодневки два наших парня забирают золото и серебро. Кубок мира продолжится уже на следующей неделе, но теперь у Большунова есть тот самый заряд уверенности, которого так не хватало после прошлогоднего Тура. И теперь именно Сан Саныч становится главным фаворитом в борьбе за Большой хрустальный глобус.

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