Кубацкий стал победителем «Турне четырех трамплинов»
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Поляк Давид Кубацкий стал победителем «Турне четырех трамплинов», которое проводится в рамках Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина.
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Поляк Давид Кубацкий стал победителем «Турне четырех трамплинов», которое проводится в рамках Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина.
В воскресенье Кубацкий стал победителем последнего этапа «Турне» в австрийском Бишофсхофене. Вторым стал немец Карл Гайгер, третьим — норвежец Мариус Линдвик. Лучший из россиян Евгений Климов — 39-й.
С результатом 1131,6 очка Кубацкий выиграл «Турне четырех трамплинов». Второе место занял Линдвик (1111,0), третье — Гайгер (1108,4). Климов стал 30-м, Дмитрий Васильев — 55-м, Роман Трофимов — 59-м.