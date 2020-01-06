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6 января, источник: Спорт РИА Новости

Кубацкий стал победителем «Турне четырех трамплинов»

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Поляк Давид Кубацкий стал победителем «Турне четырех трамплинов», которое проводится в рамках Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина.

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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье Кубацкий стал победителем последнего этапа «Турне» в австрийском Бишофсхофене. Вторым стал немец Карл Гайгер, третьим — норвежец Мариус Линдвик. Лучший из россиян Евгений Климов — 39-й.

С результатом 1131,6 очка Кубацкий выиграл «Турне четырех трамплинов». Второе место занял Линдвик (1111,0), третье — Гайгер (1108,4). Климов стал 30-м, Дмитрий Васильев — 55-м, Роман Трофимов — 59-м.

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