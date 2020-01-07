Ужас Клебо продолжается. Большунов может забрать у него еще и Кубок мира
Хотя в сезоне осталось целых девять спринтов!
Хотя в сезоне осталось целых девять спринтов!
Кубок мира. Общий зачет. Мужчины
1. Александр Большунов (Россия) — 1081.
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1006.
3. Сергей Устюгов (Россия) — 845.
4. Иво Нисканен (Финляндия) — 593.
Женщины
1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 1209.
2. Хейди Венг (Норвегия) — 842.
3. Наталья Непряева (Россия) — 779.
4. Астрид Якобсен — 699.
Клебо — золотой мальчик мировых лыж. Он совсем молод, но уже обвешен титулами и обласкан публикой. В Норвегии его боготворят. Йоханнес довольно скучен в общении. До биатлонных братьев Бе, например, ему как до неба. До Нортуга — как до космоса. Однако талант Клебо настолько очевиден и ярок, что норвежцы, обожающие шоу и веселье, готовы закрывать глаза на пресность своего любимца.
В своей стране он популярнее всех биатлонистов, включая рыжего Йоханнеса. И даже футболистов, включая Эдегора. Клебо — реальная звезда. Его карьера стартовала так гладко, что сотни тысяч норвежцев убеждены: этот парень обречен на успех. Так ведь и было. Олимпиада — три золота, чемпионат мира — три золота, два подряд Кубка мира. «Тур де Ски», который сам Нортуг вымучивал десятилетие, — с первой попытки. И уже в этом сезоне, кстати, он к своим 23 годам почти наверняка обойдет Петтера по количеству побед на этапах Кубка мира. Выйдет по этому показателю на второе место в истории. И легендарный Бьорн Дэли — уже недалеко.
Но реальность оказалась такова, что в воскресенье на главной многодневке сезона его обставили сразу два русских парня. Больше того, один из них теперь опережает Йоханнеса в общем зачете. Хотя еще две недели назад это представлялось
Нет сомнений, что у норвежца сейчас кипит внутри и что он бросит все силы на золотое завершение сезона. Пока Большунов и Устюгов разъехались по домам восстанавливаться после триумфального Тура, Клебо на пути в Дрезден. Где в конце недели пройдут спринты. Ему хочется поскорее отыграться.
— Я дам жесткий бой за общий зачет Кубка мира, — предупредил он вскоре после получения бронзовой медали. — Дайте мне только пару дней на восстановление.
Если в Дрездене Йоханнес не опустится ниже второго места, а он, скорее всего, не опустится там ниже первого, то снова возглавит тотал. Однако отрыв от Большунова будет минимальный. И вторая часть сезона обещает стать настоящей битвой титанов.
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Не так далек в тотале, кстати, Сергей Устюгов. 200−250 очков за полсезона Лосенок отыграть может. Кто знает, с каким настроением он вернется в Кубок мира после пополнения в семье.
Как же мощно, что в эпоху Клебо сразу два человека находят, что ему противопоставить. И оба они — из России. И еще. Если хотя бы у одного из них получится — это будет уже его эпоха. А не Клебо.
Ситуация такая, что нашим парням необходимо создавать задел на следующей многодневке — Ски Туре. Который пройдет в Швеции и Норвегии. Там будут разыгрываться тройные очки. За общий зачет, естественно. Выиграешь — получаешь сразу 300. И формат нового турнира — очень даже привлекательный. Два спринта (куда без них), но еще разделка, два преследования и
До Ски Тура в программе Кубка мира три спринта (включая дрезденский) и четыре дистанционных гонки. Нормально.
После — разделка, спринт и традиционный марафон в Осло (правда, в этом сезоне не 50, а 30 км).
Но вот финиш сезона — убойный для Клебо. В Северной Америке пройдет спринтерский тур. За четыре дня спортсмены пробегут сразу три спринта. Йоханнес такой десерт прожует с удовольствием. А там еще за тотал по сумме трех этих гонок — 200 очков накидывают.
Ну, а сразу после этого две финальные гонки в Кэнморе.
Календарь такой, что шансы есть у всех. Клебо нужно собирать спринты, быть высоко в
Не знаю, чем закончится этот лыжный год, но есть ощущение, что, глядя на вторую половину сезона, Клебо стоит волноваться сильнее, чем нашим парням. Тем более, ему есть что терять. Он — действующий триумфатор (двукратный) и главный фаворит этого сезона.
Да, кстати. Просто напомню, что пока еще ни одному российскому лыжнику никогда не удавалось побеждать в общем зачете Кубка мира.