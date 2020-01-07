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7 января, источник: Спорт-Экспресс

Ужас Клебо продолжается. Большунов может забрать у него еще и Кубок мира

Хотя в сезоне осталось целых девять спринтов!

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Кубок мира. Общий зачет. Мужчины

1. Александр Большунов (Россия) — 1081.

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1006.

3. Сергей Устюгов (Россия) — 845.

4. Иво Нисканен (Финляндия) — 593.

Женщины

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 1209.

2. Хейди Венг (Норвегия) — 842.

3. Наталья Непряева (Россия) — 779.

4. Астрид Якобсен — 699.

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Клебо — золотой мальчик мировых лыж. Он совсем молод, но уже обвешен титулами и обласкан публикой. В Норвегии его боготворят. Йоханнес довольно скучен в общении. До биатлонных братьев Бе, например, ему как до неба. До Нортуга — как до космоса. Однако талант Клебо настолько очевиден и ярок, что норвежцы, обожающие шоу и веселье, готовы закрывать глаза на пресность своего любимца.

В своей стране он популярнее всех биатлонистов, включая рыжего Йоханнеса. И даже футболистов, включая Эдегора. Клебо — реальная звезда. Его карьера стартовала так гладко, что сотни тысяч норвежцев убеждены: этот парень обречен на успех. Так ведь и было. Олимпиада — три золота, чемпионат мира — три золота, два подряд Кубка мира. «Тур де Ски», который сам Нортуг вымучивал десятилетие, — с первой попытки. И уже в этом сезоне, кстати, он к своим 23 годам почти наверняка обойдет Петтера по количеству побед на этапах Кубка мира. Выйдет по этому показателю на второе место в истории. И легендарный Бьорн Дэли — уже недалеко.

Клебо прочили годы доминирования. Гадали, сколько Кубков мира и «Тур де Ски» он возьмет подряд.

Но реальность оказалась такова, что в воскресенье на главной многодневке сезона его обставили сразу два русских парня. Больше того, один из них теперь опережает Йоханнеса в общем зачете. Хотя еще две недели назад это представлялось чем-то абсурдным.

«Я дам жесткий бой за Кубок мира»

Нет сомнений, что у норвежца сейчас кипит внутри и что он бросит все силы на золотое завершение сезона. Пока Большунов и Устюгов разъехались по домам восстанавливаться после триумфального Тура, Клебо на пути в Дрезден. Где в конце недели пройдут спринты. Ему хочется поскорее отыграться.

— Я дам жесткий бой за общий зачет Кубка мира, — предупредил он вскоре после получения бронзовой медали. — Дайте мне только пару дней на восстановление.

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Если в Дрездене Йоханнес не опустится ниже второго места, а он, скорее всего, не опустится там ниже первого, то снова возглавит тотал. Однако отрыв от Большунова будет минимальный. И вторая часть сезона обещает стать настоящей битвой титанов.

Клебо впервые в карьере проиграл важный старт и намерен закрыть негатив большими победными эмоциями. Доказать себе, что случился единичный сбой и он по-прежнему лучший в мире. У наших на этот счет другое мнение. Александр после череды вторых-третьих мест твердо намерен закрепиться на вершине. И теперь, когда он пробил этот горизонт, остановить его будет непросто.

Не так далек в тотале, кстати, Сергей Устюгов. 200−250 очков за полсезона Лосенок отыграть может. Кто знает, с каким настроением он вернется в Кубок мира после пополнения в семье.

Как же мощно, что в эпоху Клебо сразу два человека находят, что ему противопоставить. И оба они — из России. И еще. Если хотя бы у одного из них получится — это будет уже его эпоха. А не Клебо.

Какие гонки остались в этом сезоне?

Ситуация такая, что нашим парням необходимо создавать задел на следующей многодневке — Ски Туре. Который пройдет в Швеции и Норвегии. Там будут разыгрываться тройные очки. За общий зачет, естественно. Выиграешь — получаешь сразу 300. И формат нового турнира — очень даже привлекательный. Два спринта (куда без них), но еще разделка, два преследования и масс-старт на 38 км. На котором Большунов, при хороших раскладах, должен решать все вопросы по судьбе Тура. Клебо на такой дистанции Александр способен привезти и 3, и 4, и даже 5 минут.

До Ски Тура в программе Кубка мира три спринта (включая дрезденский) и четыре дистанционных гонки. Нормально.

После — разделка, спринт и традиционный марафон в Осло (правда, в этом сезоне не 50, а 30 км).

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Но вот финиш сезона — убойный для Клебо. В Северной Америке пройдет спринтерский тур. За четыре дня спортсмены пробегут сразу три спринта. Йоханнес такой десерт прожует с удовольствием. А там еще за тотал по сумме трех этих гонок — 200 очков накидывают.

Ну, а сразу после этого две финальные гонки в Кэнморе. Масс-старт на 10 км и гонка преследования на ту же десятку классикой на следующий день.

Календарь такой, что шансы есть у всех. Клебо нужно собирать спринты, быть высоко в масс-стартах, цепляться в разделках и каким-то образом терпеть 38 км на Ски Туре. Рецепт успеха для Большунова и Устюгова тот же, что и на «Тур де Ски»: доходить до финалов в спринте и отрываться (во всех смыслах) в остальных гонках.

Не знаю, чем закончится этот лыжный год, но есть ощущение, что, глядя на вторую половину сезона, Клебо стоит волноваться сильнее, чем нашим парням. Тем более, ему есть что терять. Он — действующий триумфатор (двукратный) и главный фаворит этого сезона.

Да, кстати. Просто напомню, что пока еще ни одному российскому лыжнику никогда не удавалось побеждать в общем зачете Кубка мира.

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