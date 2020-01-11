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13:20 (мск), источник: Sport24

Устюгов пропустит этап в Нове-Место. В общем зачете Кубка мира он идет третьим

Российский лыжник Сергей Устюгов пропустит этап Кубка мира, который пройдет в Нове-Место. Об этом спортсмен сообщил в инстаграме, записав видео.

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Источник: Sport24

«Всем большой привет? Ну что, потеряли меня?

Спасибо большое, что все пишите и переживаете, куда я пропал. Я маленько переболел, сегодня сделал свою первую тренировку. Кайфанул так от души, получил много удовольствия.

Во время загрузки произошла ошибка.

То, что я переболел в этом месяце — небольшой плюс, но самый огромный минус тоже есть. Плюс в том, что я отдохнул маленько от лыж, перезагрузился, проанализировал все, что было на «Тур де Ски». А огромный минус в том, что я не смогу принять участие в этапе в Нове-Место, так как небольшая болезнь сказалась на моей форме. Я буду готовиться дальше, к Оберстдорфу.

Спасибо, что вы пишете, переживаете, спрашиваете, где я. Со мной все нормально, готовлюсь, — сказал Устюгов.

Напомним, что сегодня, 11 января, в Дрездене состоится спринтерская гонка свободным стилем. Устюгов в ней также участие не примет.

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