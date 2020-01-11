Устюгов пропустит этап в Нове-Место. В общем зачете Кубка мира он идет третьим

Спасибо большое, что все пишите и переживаете, куда я пропал. Я маленько переболел, сегодня сделал свою первую тренировку. Кайфанул так от души, получил много удовольствия.

То, что я переболел в этом месяце — небольшой плюс, но самый огромный минус тоже есть. Плюс в том, что я отдохнул маленько от лыж, перезагрузился, проанализировал все, что было на «Тур де Ски». А огромный минус в том, что я не смогу принять участие в этапе в Нове-Место, так как небольшая болезнь сказалась на моей форме. Я буду готовиться дальше, к Оберстдорфу.