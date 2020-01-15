«Такого не может быть». Вяльбе закрыла вопрос об участии топовых русских лыжников в «Гонке Легкова»
Но у некоторых остаются проблемы с визами.
Но у некоторых остаются проблемы с визами.
Начало нового года русские лыжники встретили в прекрасном настроении: Александр Большунов, Сергей Устюгов и Наталья Непряева круто выступили на «Тур де Ски» и серьезно улучшили свое положение в Кубке мира. На данный момент Большунов возглавляет тотал и дистанционный зачет, Устюгов идет третьим и вторымсоответственно, а в женском тотале Непряева замыкает топ-3.
Этап КМ в Дрездене наши топы пропускали, но не приехали и другие претенденты на Большой хрустальный глобус. Фанаты ждут крутейшей развязки в борьбе за Кубки мира, но Большунов, Непряева и Устюгов заставили всех волноваться. Дело в том, что лыжный сезон по традиции завершится в Северной Америке (до сих пор непонятно, зачем это американцам), а во время
На днях в официальных аккаунтах наших топов появились вот такие посты.
«Ну что, пора обыгрывать Александра Генадьевича! Даже страшно выходить с ним на старт. Мотиватор всех любителей лыжных видов спорта готовит сюрприз», — такими словами начал свой пост Сергей Устюгов. Непряева и Большунов вызов Легкову не кидали, ограничившись общими пригласительными словами. Многие решили, что это просто дружеский пиар, на вопросы типа «а как же Квебек?» Большунов и Непряева не ответили — оба общаются в инстаграме довольно редко. Зато Устюгов рассказал
— А как же
— Так туда же визы нужно делать, а у нас ничего не готово. В прошлом году Глебу [Ретивых] просто не сделали. Поживем — увидим.
— Так визу же на 5 лет дают? Прошлая уже все?
— У меня нет канадской визы.
— То есть Тур в Канаде и США точно пропустите?
— Если визы не будет, то пропущу. Наверное, еще вариант есть нелегалом.
— А если серьезно: в прошлом году же Сане Большунову дали, а в этом не дадут? И когда будет ясность на эту тему?
— Что вы так переживаете. Поживем — увидим.
Волнение болельщиков передалось и к журналистам, которые в итоге дозвонились президенту ФЛГР Елене Вяльбе.
— Не хочу комментировать. Это вопрос к Сергею. У меня же не один Устюгов, а целая сборная. Кто поедет в Америку, тем будут сделаны визы.
Sport24 пообщался с Александром Легковым, который ответил на все важные вопросы.
— Идея организации гонки пришла после Олимпиады, когда появилась моя школа. Главная задача для меня — устроить праздник, и неважно, называется «Гонка Легкова» или
Подтвердили ли свое участие Устюгов и Непряева? Они ожидаются, но не будем раскрывать всех секретов. Будем надеяться, что все, что запланировали, сможем осуществить. Обещаю, что положительные сюрпризы в любом случае будут. Мне не хочется пиариться на этой истории, самое главное — устроить крутой праздник для детей.
Почему проводим турнир параллельно с туром в Северной Америке? Понимаю, на что вы намекаете. Это никак не связано с Устюговым. Мы друг друга поддерживаем всегда на всех соревнованиях. И тут вопрос к самому Сергею и к Елене Валерьевне [Вяльбе], куда они поедут.
А дальше будем смотреть. Понимаю, что вас интересует хайповый вопрос по поводу виз, но я ничего по этой теме не знаю. Вам лучше уточнить у федерации. Но, повторюсь, мы друг друга поддерживаем. Если он окажется на моей гонке, то это прекрасно. Если к этому времени он будет бороться за Кубок мира, то это даже не оговаривается, он просто будет обязан поехать в Америку.
Возможна ли такая ситуация, при которой Сергей Устюгов выступит на «ГонкеЛегкова» вместо этапа Кубка мира? Специально для Sport24 Елена Вяльбе ответила и на этот вопрос.
Такого не может быть!