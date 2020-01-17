Лыжник Устюгов пропустит этап Кубка мира в Нове-Место

Источник: РИА "Новости"

У мужчин выступят лидер общего зачета Кубка мира текущего сезона Александр Большунов, а также Александр Бессмертных, Андрей Ларьков, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Алексей Червоткин и Ермил Вокуев. В состав женской сборной вошли Наталья Непряева, Нина Дуботолкина, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Христина Мацокина и Екатерина Смирнова.

Этап Кубка мира в Нове-Место пройдет 18 и 19 января.