Непряева стала второй в гонке на 10 км на этапе Кубка мира в Чехии
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в индивидуальной гонке на 10 километров свободным стилем на этапе Кубка мира в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в индивидуальной гонке на 10 километров свободным стилем на этапе Кубка мира в
В субботу Непряева уступила 32,7 секунды победительнице гонки норвежке Терезе Йохёуг, которая преодолела дистанцию за 23 минуты 51,6 секунды. Тройку призеров замкнула другая норвежка Хейди Венг (+40,3).
Результаты других россиянок: 25. Христина Мацокина (+1.49,5), 29. Екатерина Смирнова (+2.02,4), 38. Нина Дуботолкина (+2.17,2), 45. Анна Жеребятьева (+2.37,6), 50. Лидия Дуркина (+2.54,1).