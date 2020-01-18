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11Сборная России стала серебряным призером МЧМ
10Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»
15:41 (мск), источник: Sport24

Большунов продолжает побеждать и после Тур де Ски. Его отрыв от Клэбо в Кубке мира больше 100 очков

Завтра он снова победит.

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После Тур де Ски топовые лыжники взяли небольшую паузу, чтобы отдохнуть. Вообще-то Йоханнес Клэбо собирался и на спринт в Дрезден, чтобы вернуть себе лидерство в Кубке мира. Но в итоге норвежец до Германии не добрался. Говорят, что из-за болезни. Александр Большунов со своей девушкой Анной Жеребятьевой съездил в Рим, побывал на море. И только после этого отправился на Кубок мира в Нове-Место.

В Чехию не приехал Сергей Устюгов, он приболел после Тур де Ски и сейчас восстанавливается. В программе этапа в Нове-Место две гонки — разделка на 15 км коньком и гонка преследования на то же расстояние, но уже классикой.

Большунов, конечно, входил в число главных претендентов на победу. Он уже стал универсалом, а не только мастером классического хода. Задача Йоханнеса Клэбо формулировалась просто — выступить лучше, чем в аналогичной гонке в Тоблахе и проиграть минимальное количество мест Большунову.

Россиянин уже на первой отметке показал, что отдохнул круто и готов рвать. На отметке 1,7 км Клэбо уступил ему более 5 секунд, а опередить Сан Саныча смог только Андрей Мельниченко, да и то на 0,8 сек. Но уже через километр Большунов захватил лидерство и больше не делился им. Соперники с каждой новой отсечкой проигрывали все больше.

Вот можно понаблюдать за динамикой отставания Клэбо — +5,8 сек, +11,1, +18,4, +24,6, +32,9, +39,2, +1.01,1. В итоге Йоханнес проиграл Большунову 1.12,4. А завтра гонка преследования. Понятно, что достать россиянина норвежец не сможет.

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У конкурентов Большунова была надежда, что он слишком быстро начал и потом может остановиться. Но этого не случилось. Готов лидер Кубка мира просто шикарно. Кстати, очень повезло Шюру Рете. Он встретил на дистанции Большунова и держался за ним 2 круга, в итоге показав третье время дня. Вторым стал Нисканен, и это сюрприз. Год назад в такое невозможно было поверить. Финн был хорош только в классике.

Клэбо занял седьмое место, и это для него неплохо. Да, потерял 64 очка относительно Большунова, завтра еще сколько-то проиграет, но впереди еще немало его любимых спринтов. Пока же он проигрывает в общем зачете Кубка мира 139 баллов.

В женской гонке мы также не остались без призов. Победила, естественно, Тереза Йохауг. Она снова в полном порядке. На Тур де Ски были гонки, где она выгрызала победы или даже финишировала вне подиума. Здесь же она привезла всем более полуминуты. А второй стала Наталья Непряева, обошедшая на 8 секунд Хейди Венг.

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16:58 (мск)© Ньюстюб
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