Большунов продолжает побеждать и после Тур де Ски. Его отрыв от Клэбо в Кубке мира больше 100 очков
Завтра он снова победит.
Завтра он снова победит.
После Тур де Ски топовые лыжники взяли небольшую паузу, чтобы отдохнуть.
Большунов, конечно, входил в число главных претендентов на победу. Он уже стал универсалом, а не только мастером классического хода. Задача Йоханнеса Клэбо формулировалась просто — выступить лучше, чем в аналогичной гонке в Тоблахе и проиграть минимальное количество мест Большунову.
Россиянин уже на первой отметке показал, что отдохнул круто и готов рвать. На отметке 1,7 км Клэбо уступил ему более 5 секунд, а опередить Сан Саныча смог только Андрей Мельниченко, да и то на 0,8 сек. Но уже через километр Большунов захватил лидерство и больше не делился им. Соперники с каждой новой отсечкой проигрывали все больше.
Вот можно понаблюдать за динамикой отставания Клэбо — +5,8 сек, +11,1, +18,4, +24,6, +32,9, +39,2, +1.01,1. В итоге Йоханнес проиграл Большунову 1.12,4. А завтра гонка преследования. Понятно, что достать россиянина норвежец не сможет.
У конкурентов Большунова была надежда, что он слишком быстро начал и потом может остановиться. Но этого не случилось. Готов лидер Кубка мира просто шикарно. Кстати, очень повезло Шюру Рете. Он встретил на дистанции Большунова и держался за ним 2 круга, в итоге показав третье время дня. Вторым стал Нисканен, и это сюрприз. Год назад в такое невозможно было поверить. Финн был хорош только в классике.
В женской гонке мы также не остались без призов. Победила, естественно, Тереза Йохауг. Она снова в полном порядке. На Тур де Ски были гонки, где она выгрызала победы или даже финишировала вне подиума. Здесь же она привезла всем более полуминуты. А второй стала Наталья Непряева, обошедшая на 8 секунд Хейди Венг.