Российский лыжник Большунов выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Чехии

Российский лыжник Большунов выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Чехии

ТАСС, 19 января. Россиянин Александр Большунов занял первое место в гонке преследования классическим стилем на 15 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который прошел в Чехии.