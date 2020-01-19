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15:52 (мск), источник: ТАСС

Российский лыжник Большунов выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Чехии

ТАСС, 19 января. Россиянин Александр Большунов занял первое место в гонке преследования классическим стилем на 15 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который прошел в Чехии.

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Российский спортсмен, который является лидером общего зачета Кубка мира, показал результат 37 минут 1,3 секунды. Второе место занял норвежец Йоханнес Клебо (отставание 46,7 секунды), третьим финишировал его соотечественник Симен Крюгер (+47,2). Россиянин Андрей Мельниченко стал шестым (+1.32,3), Андрей Ларьков — 13-м (+2.32,0), Артем Мальцев — 14-м (+2.32,8), Алексей Червоткин — 20-м (+2.55,6), Александр Бессмертных — 23-м (+3.05,5), Ермил Вокуев — 31-м (+3.46,1), Александр Терентьев — 61-м (+8.18,2).

Во время загрузки произошла ошибка.

Следующий этап Кубка мира пройдет с 25 по 26 января в Германии.

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