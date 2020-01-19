Российский лыжник Большунов выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Чехии

Российский спортсмен, который является лидером общего зачета Кубка мира, показал результат 37 минут 1,3 секунды. Второе место занял норвежец Йоханнес Клебо (отставание 46,7 секунды), третьим финишировал его соотечественник Симен Крюгер (+47,2). Россиянин Андрей Мельниченко стал шестым (+1.32,3), Андрей Ларьков — 13-м (+2.32,0), Артем Мальцев — 14-м (+2.32,8), Алексей Червоткин — 20-м (+2.55,6), Александр Бессмертных — 23-м (+3.05,5), Ермил Вокуев — 31-м (+3.46,1), Александр Терентьев — 61-м (+8.18,2).
Следующий этап Кубка мира пройдет с 25 по 26 января в Германии.