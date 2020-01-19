Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин выиграла этап КМ в Италии

Титулованная американка в споре за золото опередила швейцарскую спортсменку Венди Холденер. Микаэла Шиффрин показала общее время 44,55 сек., у Холденер итоговый результат на 0,27 сек. больше. Замкнула тройку призеров словацкая горнолыжница Петра Влгова, уступившая победительнице 0,36 сек.