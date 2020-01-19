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16:08 (мск), источник: БЕЛТА

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин выиграла этап КМ в Италии

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин победила в параллельном гигантском слаломе на этапе КМ в Италии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2020

Титулованная американка в споре за золото опередила швейцарскую спортсменку Венди Холденер. Микаэла Шиффрин показала общее время 44,55 сек., у Холденер итоговый результат на 0,27 сек. больше. Замкнула тройку призеров словацкая горнолыжница Петра Влгова, уступившая победительнице 0,36 сек.

Белорусская горнолыжница Мария Шканова прошла дистанцию с общим временем 48,93 сек. Этот результат не позволил ей подняться выше 51-го места в итоговой таблице.

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