Горнолыжник Хорошилов принес сборной России первую награду за два года на этапах КМ

Источник: РИА "Новости"

Победу одержал француз Клеман Ноэль, показавший результат 1 минуту 46,43 секунды по сумме двух попыток. Вторым стал норвежец Хенрик Кристофферсен (отставание — 0,40 секунды), Хорошилов уступил победителю 0,83 секунды. После первой попытки россиянин шел на девятом месте, во второй попытке россиянин показал четвертый результат.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a82e365972c0bcbd4d61" data-vnd="a82e365972c0bcbd4d61" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a82e365972c0bcbd4d61" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В предыдущий раз российский горнолыжник становился призером этапа Кубка мира 12 января 2018 года, тогда россиянин Павел Трихичев также на этапе в Венгене занял второе место в комбинации.

Хорошилову 35 лет, он в десятый раз попал на подиум на этапах Кубка мира: один раз российский спортсмен одержал победу и девять раз завоевывал бронзовые награды (все награды были добыты в слаломе). Единственную победу Хорошилов одержал 27 января 2015 года на этапе Кубка мира в австрийском Шладминге.

Россиянин поднялся на 42-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 118 очков. Лидирует Кристофферсен (691 очко), вторым идет француз Алексис Пентюро (613), третьим — норвежец Александер Омодт Кильде (591). В зачете слаломных гонок Хорошилов идет десятым (118), на первой строчке располагается Кристофферсен (402), на второй — Ноэль (340), на третьей — швейцарец Даниэль Юле (335).