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21:14 (мск), источник: БЕЛТА

Белоруска Мария Шканова не смогла завершить вторую попытку на этапе Кубка Европы по горнолыжному спорту

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянка Мартина Петерлини выиграла золото этапа Кубка Европы по горнолыжному спорту в слаломе. Соревнования прошли в Швейцарии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Победительница по сумме двух попыток преодолела дистанцию за 1 мин. 34,16 сек. Второе и третье места оставили за собой словенки Мета Хроват (итоговый результат — 1 мин. 34,28 сек.) и Ана Буцик (1 мин. 34,59 сек.).

Накануне победу одержала британка Чарли Гест (1 мин. 36,03 сек.). Итальянка Марта Розетти отстала от победительницы на 0,12 сек. и выиграла серебро. Ее соотечественница Мартина Петерлини преодолела соревновательную дистанцию на 0,28 сек. медленнее победительницы и получила бронзу.

Белоруска Мария Шканова как в первый, так и во второй день соревнований не смогла завершить вторую попытку.

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