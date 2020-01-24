Белоруска Мария Шканова не смогла завершить вторую попытку на этапе Кубка Европы по горнолыжному спорту

Победительница по сумме двух попыток преодолела дистанцию за 1 мин. 34,16 сек. Второе и третье места оставили за собой словенки Мета Хроват (итоговый результат — 1 мин. 34,28 сек.) и Ана Буцик (1 мин. 34,59 сек.).

Накануне победу одержала британка Чарли Гест (1 мин. 36,03 сек.). Итальянка Марта Розетти отстала от победительницы на 0,12 сек. и выиграла серебро. Ее соотечественница Мартина Петерлини преодолела соревновательную дистанцию на 0,28 сек. медленнее победительницы и получила бронзу.