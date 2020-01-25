Большунов победил в скиатлоне на этапе Кубка мира в Оберстдорфе

Он финишировал с результатом 1 час 13 минут 40,6 секунды.
Вторым стал норвежец Симен Хегстад Крюгер (+0,9 секунды), замкнул тройку его соотечественник Шур Рёте (+1,2).
Еще один россиянин Андрей Ларьков (+6,1) стал шестым, Евгений Белов (+18,8) — девятым, Александр Бессмертных (+19,1) — десятым, Денис Спицов (+43,9) — 15-м, Алексей Червоткин (+1.27,7) — 19-м, Ермил Вокуев (+1.43,5) — 22-м, Сергей Устюгов (+1.48,0) — 25-м.
Неделю назад Большунов победил в гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, а на следующий день там же завоевал золото в гонке преследования. А две недели назад он впервые в карьере выиграл общий зачет многодневной гонки «Тур де ски».