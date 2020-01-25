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8Российские хоккеисты вышли в полуфинал молодежного ЧМ
16:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Большунов победил в скиатлоне на этапе Кубка мира в Оберстдорфе

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российский лыжник Александр Большунов победил в скиатлоне (15 километров классикой + 15 километров свободным стилем) на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе.

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Источник: Спорт РИА Новости

Он финишировал с результатом 1 час 13 минут 40,6 секунды.

Вторым стал норвежец Симен Хегстад Крюгер (+0,9 секунды), замкнул тройку его соотечественник Шур Рёте (+1,2).

Еще один россиянин Андрей Ларьков (+6,1) стал шестым, Евгений Белов (+18,8) — девятым, Александр Бессмертных (+19,1) — десятым, Денис Спицов (+43,9) — 15-м, Алексей Червоткин (+1.27,7) — 19-м, Ермил Вокуев (+1.43,5) — 22-м, Сергей Устюгов (+1.48,0) — 25-м.

Неделю назад Большунов победил в гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, а на следующий день там же завоевал золото в гонке преследования. А две недели назад он впервые в карьере выиграл общий зачет многодневной гонки «Тур де ски».

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