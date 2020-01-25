Большунов победил в скиатлоне на этапе Кубка мира в Оберстдорфе

Неделю назад Большунов победил в гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, а на следующий день там же завоевал золото в гонке преследования. А две недели назад он впервые в карьере выиграл общий зачет многодневной гонки «Тур де ски».