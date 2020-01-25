Смирнова выиграла бронзу в могуле на этапе Кубка мира в Канаде
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Россиянка Анастасия Смирнова завоевала бронзу в могуле на этапе Кубка мира по фристайлу в канадском Тремблане.
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Россиянка Анастасия Смирнова завоевала бронзу в могуле на этапе Кубка мира по фристайлу в канадском Тремблане.
Смирнова в финале показала результат 80,18 балла, победу одержала француженка Перрин Лаффон (82,14), серебро у представительницы Казахстана Юлии Галышевой (80,99).
Россиянка Виктория Лазаренко (77,52) заняла седьмое место, Анастасия Первушина (65,82) — 21-е, Елизавета Безгодова (59,76) — 27-е.
В аналогичной дисциплине у мужчин лучшим стал канадец Микаэль Кингсбери (86,80), японец Икума Хорисима (86,60) — второй, замкнул тройку призеров француз Бенжамен Каве (83,99). Россиянин Дмитрий Колесников (72,28) занял 22-е место, Максим Кудрявцев (53,71) — 46-е.