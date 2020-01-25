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25 января, источник: Спорт РИА Новости

Смирнова выиграла бронзу в могуле на этапе Кубка мира в Канаде

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Россиянка Анастасия Смирнова завоевала бронзу в могуле на этапе Кубка мира по фристайлу в канадском Тремблане.

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Источник: AP 2020

Смирнова в финале показала результат 80,18 балла, победу одержала француженка Перрин Лаффон (82,14), серебро у представительницы Казахстана Юлии Галышевой (80,99).

Россиянка Виктория Лазаренко (77,52) заняла седьмое место, Анастасия Первушина (65,82) — 21-е, Елизавета Безгодова (59,76) — 27-е.

В аналогичной дисциплине у мужчин лучшим стал канадец Микаэль Кингсбери (86,80), японец Икума Хорисима (86,60) — второй, замкнул тройку призеров француз Бенжамен Каве (83,99). Россиянин Дмитрий Колесников (72,28) занял 22-е место, Максим Кудрявцев (53,71) — 46-е.

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