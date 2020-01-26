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14:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Норвежский лыжник-чемпион усомнился в возможности победить россиянина

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо заявил, что сомневается в возможности догнать россиянина Александра Большунова в общем зачете Кубка мира. Слова спортсмена приводит TV2.

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Источник: РИА "Новости"

Клэбо пожаловался на самочувствие в скиатлоне на этапе Оберстдорфе (Германия), который прошел 25 января. Победу одержал Большунов, сам норвежец сошел с дистанции. «Тело было абсолютно мертвым», — пожаловался спортсмен.

Во время загрузки произошла ошибка.

26 января лыжники выйдут на спринт. «Что-то радикальное должно произойти, чтобы я почувствовал себя хорошо», — посетовал Клэбо. В общем зачете Кубка мира он идет вторым и отстает от Большунова на 299 очков. Отыграть этот разрыв, по мнению норвежца, будет крайне тяжело. «Он идет ужасно быстро», — сказал о россиянине Клэбо.

23-летний спортсмен — действующий обладатель Кубка мира. Он также является трехкратным чемпионом мира и трехкратным олимпийским чемпионом.

В начале января Клэбо проиграл Большунову на многодневке «Тур де Ски». Перед последним этапом норвежец шел лидером общего зачета, однако россиянин обогнал его и впервые в карьере выиграл гонку. Кроме того, в активе Большунова четыре олимпийские медали.

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Большунов впервые в карьере выиграл «Тур де Ски»
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