Норвежский лыжник-чемпион усомнился в возможности победить россиянина

Источник: РИА "Новости"

Клэбо пожаловался на самочувствие в скиатлоне на этапе Оберстдорфе (Германия), который прошел 25 января. Победу одержал Большунов, сам норвежец сошел с дистанции. «Тело было абсолютно мертвым», — пожаловался спортсмен.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bb24e9765e4c8e26fe56" data-vnd="bb24e9765e4c8e26fe56" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bb24e9765e4c8e26fe56" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

26 января лыжники выйдут на спринт. «Что-то радикальное должно произойти, чтобы я почувствовал себя хорошо», — посетовал Клэбо. В общем зачете Кубка мира он идет вторым и отстает от Большунова на 299 очков. Отыграть этот разрыв, по мнению норвежца, будет крайне тяжело. «Он идет ужасно быстро», — сказал о россиянине Клэбо.

23-летний спортсмен — действующий обладатель Кубка мира. Он также является трехкратным чемпионом мира и трехкратным олимпийским чемпионом.

В начале января Клэбо проиграл Большунову на многодневке «Тур де Ски». Перед последним этапом норвежец шел лидером общего зачета, однако россиянин обогнал его и впервые в карьере выиграл гонку. Кроме того, в активе Большунова четыре олимпийские медали.