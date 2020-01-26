Российский лыжник Вылегжанин занял 11-е место на марафоне «Марчалонга» в Италии

Вылегжанин преодолел дистанцию 70 км за 3 часа 6 минут 26,16 секунды, отстав от победителя на 34,15 секунды. Пьедестал почета заняли норвежские лыжники. Первое место занял Туре Бьорсет Бердал (3:05.52,01), ставший в прошлом году вторым, уступив россиянину Илье Черноусову. Вторым стал Торд Гьердален (+1,56), третьим — Петтер Эльяссен (+2,79).

Вылегжанину 37 лет, он завершил спортивную карьеру в марте 2019 года. Лыжник является трехкратным серебряным призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи, чемпионом мира (2015). Также он трижды завоевывал серебряные медали мировых первенств и один раз бронзовые. В активе Вылегжанина золотая и бронзовая награды Универсиады 2007 года в Турине.