Российский лыжник Вылегжанин занял 11-е место на марафоне «Марчалонга» в Италии
ТАСС, 26 января. Россиянин Максим Вылегжанин занял 11-е место в лыжном марафоне «Марчалонга», который завершился в воскресенье в Италии.
ТАСС, 26 января. Россиянин Максим Вылегжанин занял 11-е место в лыжном марафоне «Марчалонга», который завершился в воскресенье в Италии.
Вылегжанин преодолел дистанцию 70 км за 3 часа 6 минут 26,16 секунды, отстав от победителя на 34,15 секунды. Пьедестал почета заняли норвежские лыжники. Первое место занял Туре Бьорсет Бердал (3:05.52,01), ставший в прошлом году вторым, уступив россиянину Илье Черноусову. Вторым стал Торд Гьердален (+1,56), третьим — Петтер Эльяссен (+2,79).
Россиянин Алексей Шемякин пришел к финишу 12-м (+34,90), Черноусов — 31-м (+1.49,11), Алексей Двоскин — 42-м (+4.06,92), Александр Панжинский — 47-м (+5.36,44), Никита Крюков — 51-м (+6.16,30), Александр Легков — 56-м (+7.05,30), Александр Бочкарев — 83-м (+11.48,64), Тимур Садыков — 96-м (+14.10,63).
Вылегжанину 37 лет, он завершил спортивную карьеру в марте 2019 года. Лыжник является трехкратным серебряным призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи, чемпионом мира (2015). Также он трижды завоевывал серебряные медали мировых первенств и один раз бронзовые. В активе Вылегжанина золотая и бронзовая награды Универсиады 2007 года в Турине.
«Марчалонга» — один из самых престижных лыжных марафонов. 70-километровая гонка проходит по двум долинам —