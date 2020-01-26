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14:04 (мск), источник: ТАСС

Российский лыжник Вылегжанин занял 11-е место на марафоне «Марчалонга» в Италии

ТАСС, 26 января. Россиянин Максим Вылегжанин занял 11-е место в лыжном марафоне «Марчалонга», который завершился в воскресенье в Италии.

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Источник: РИА "Новости"

Вылегжанин преодолел дистанцию 70 км за 3 часа 6 минут 26,16 секунды, отстав от победителя на 34,15 секунды. Пьедестал почета заняли норвежские лыжники. Первое место занял Туре Бьорсет Бердал (3:05.52,01), ставший в прошлом году вторым, уступив россиянину Илье Черноусову. Вторым стал Торд Гьердален (+1,56), третьим — Петтер Эльяссен (+2,79).

Россиянин Алексей Шемякин пришел к финишу 12-м (+34,90), Черноусов — 31-м (+1.49,11), Алексей Двоскин — 42-м (+4.06,92), Александр Панжинский — 47-м (+5.36,44), Никита Крюков — 51-м (+6.16,30), Александр Легков — 56-м (+7.05,30), Александр Бочкарев — 83-м (+11.48,64), Тимур Садыков — 96-м (+14.10,63).

Вылегжанину 37 лет, он завершил спортивную карьеру в марте 2019 года. Лыжник является трехкратным серебряным призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи, чемпионом мира (2015). Также он трижды завоевывал серебряные медали мировых первенств и один раз бронзовые. В активе Вылегжанина золотая и бронзовая награды Универсиады 2007 года в Турине.

«Марчалонга» — один из самых престижных лыжных марафонов. 70-километровая гонка проходит по двум долинам — Валь-ди-Фьемме и Валь-ди-Фасса, расположенным в Доломитовых Альпах, и завершается двухкилометровым подъемом в Кавалезе.

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