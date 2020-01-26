Российская лыжница Непряева выиграла спринт на этапе Кубка мира в Германии
ТАСС, 26 января. Россиянка Наталья Непряева заняла первое место в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в немецком Оберстдорфе.
ТАСС, 26 января. Россиянка Наталья Непряева заняла первое место в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в немецком Оберстдорфе.
В финальном забеге спортсменка показала результат 3 минуты 27,08 секунды. Второе место заняла словенка Анамария Лампич (отставание 0,26 секунды), третьей финишировала американка Джессика Диггинс (+2,44).
Россиянки Евгения Шаповалова и Христина Мацокина вылетели в четвертьфинале, как и лидер общего зачета Кубка мира норвежка Тереза Йохауг. Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова и Яна Кирпиченко не смогли преодолеть квалификацию.
Следующий этап Кубка мира пройдет