Российская лыжница Непряева выиграла спринт на этапе Кубка мира в Германии

Россиянки Евгения Шаповалова и Христина Мацокина вылетели в четвертьфинале, как и лидер общего зачета Кубка мира норвежка Тереза Йохауг. Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова и Яна Кирпиченко не смогли преодолеть квалификацию.