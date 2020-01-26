Текущие события
Футбол. Зарубежный
16:00
Сельта
Эйбар
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Интер
Кальяри
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Атлетико
Леганес
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Лион
Тулуза
Футбол. Зарубежный
17:00
Верона
Лечче
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
17:00
Парма
Удинезе
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Торпедо
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Сибирь
Хоккей. КХЛ
17:00
Йокерит
Нефтехимик
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
18:00
Хетафе
Бетис
Футбол. Зарубежный
19:00
Нант
Бордо
Футбол. Зарубежный
20:00
Байер
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
20:00
Рома
Лацио
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Мальорка
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
Лилль
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Вальядолид
Реал
Все события
Фоторепортажи
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
10Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»
15:27 (мск), источник: ТАСС

Российская лыжница Непряева выиграла спринт на этапе Кубка мира в Германии

ТАСС, 26 января. Россиянка Наталья Непряева заняла первое место в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в немецком Оберстдорфе.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

В финальном забеге спортсменка показала результат 3 минуты 27,08 секунды. Второе место заняла словенка Анамария Лампич (отставание 0,26 секунды), третьей финишировала американка Джессика Диггинс (+2,44).

Россиянки Евгения Шаповалова и Христина Мацокина вылетели в четвертьфинале, как и лидер общего зачета Кубка мира норвежка Тереза Йохауг. Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова и Яна Кирпиченко не смогли преодолеть квалификацию.

Во время загрузки произошла ошибка.

Следующий этап Кубка мира пройдет 8—9 февраля в Швеции.

Читайте также
 На одном из этапов КамАЗ налетел на трехметровую груду камней и несколько раз перевернулся
Один из величайших дней в истории мужского российского фигурного катания
Кризис Трусовой не помеха: Тутберидзе захватила Европу
Названы игроки РПЛ, которые чаще других проверялись на допинг
Биатлонная сборная РФ повторила антирекорд. 25 гонок без призов
Как Слуцкий работает с «Рубином»: шутки, пейнтбол, микрофон
Почему «Аталанта» - самая яркая команда Европы в этом сезоне
Василевский зажег на Матче звезд. Подрался с Гритти, сделал сейв
Кто из клубов ФНЛ готов и кто не готов играть в РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь