Казахстан завоевал две медали на этапе Кубка Европы по могулу
Казахстанские могулисты завоевали две медали на этапе Кубка Европы среди юниоров в
Казахстанские могулисты завоевали две медали на этапе Кубка Европы среди юниоров в
Во второй раз за этап на первую ступень пьедестала поднялась Анастасия Городко. Второе место заняла француженка Фантин Дегрут. Бронзовую медаль завоевала Жанеке Бергхуис (Нидерланды). Казахстанка Олеся Граур показала седьмой результат.
У мужчин на третью ступень пьедестала смог подняться казахстанец Антон Бондарев. Он уступил только шведу Расмусу Стегфельдту (первое место) и россиянину Михаилу Алейникову (второе место).
Оле Цинн стал 12-м, Федор Бугаков — 16-м, Максим Емельянов — 18-м, Роман Олегулы — 20-м, Иван Михалев — 30-м, Дмитрий Шварев — 33-м.