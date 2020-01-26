Казахстан завоевал две медали на этапе Кубка Европы по могулу

Во второй раз за этап на первую ступень пьедестала поднялась Анастасия Городко. Второе место заняла француженка Фантин Дегрут. Бронзовую медаль завоевала Жанеке Бергхуис (Нидерланды). Казахстанка Олеся Граур показала седьмой результат.