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19:25 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан завоевал две медали на этапе Кубка Европы по могулу

Казахстанские могулисты завоевали две медали на этапе Кубка Европы среди юниоров в Фон-Роме (Франция), сообщает Olympic.kz.

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Источник: olympic.kz

Во второй раз за этап на первую ступень пьедестала поднялась Анастасия Городко. Второе место заняла француженка Фантин Дегрут. Бронзовую медаль завоевала Жанеке Бергхуис (Нидерланды). Казахстанка Олеся Граур показала седьмой результат.

У мужчин на третью ступень пьедестала смог подняться казахстанец Антон Бондарев. Он уступил только шведу Расмусу Стегфельдту (первое место) и россиянину Михаилу Алейникову (второе место).

Оле Цинн стал 12-м, Федор Бугаков — 16-м, Максим Емельянов — 18-м, Роман Олегулы — 20-м, Иван Михалев — 30-м, Дмитрий Шварев — 33-м.

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